圓剛自研軟體直播大師 Streaming Center獲COMPUTEX 2024 BC Award

全球瘋生成式AI，相關應用遍地開花搶商機。科科科技（KKCompany Technologies）在日本「十年磨一劍」，旗下串流技術BlendVision推出中小企業用的BlendVision AiM，以自然對話、語言模型訓練企業的影音資料，能將企業堆疊多年的數位影音、文章、對話等多模態資料進行數據分析與分類貼標，為用戶整理影音作品摘要，甚至可讓用戶自己組合出新的影音內容。

2024-05-28 19:25