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圓剛自研軟體直播大師 Streaming Center獲COMPUTEX 2024 BC Award

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛科技（2417）首款自行研發的「直播大師Streaming Center」軟體，榮獲2024年 COMPUTEX Best Choice Award。「直播大師Streaming Center」將於COMPUTEX 2024 展會期間首次亮相，展示一站式軟硬體整合的直播解決方案。

圓剛表示，「直播大師Streaming Center」是專為直播錄製所打造的多功能直播串流中心，能夠無痛管理設備、優化效能並打造個性化設定。這款強大的解決方案，以直覺易用的操作介面集中控制擷取卡、網路攝影機和麥克風設備。讓直播者和內容創作者可以無縫管理多個來源，自定義場景，並在直播前利用「直播大師Streaming Center」的強大佈局編輯功能提高操作效率。

「直播大師Streaming Center」擁有 AI 虛擬背景，無需綠幕即可精準去除背景；AI 影片總結功能可快速生成影片大綱和精華短片；智慧偵測環境噪音並降噪，確保清晰音訊；專業級調色功能帶來最接近真實的色彩；一鍵套用專業聲音效果，讓講者一秒變成專業主播；同時支援橫式和直式畫面，適用於各平台和應用。作為控制樞紐，使創作者能輕鬆管理直播設備。

AI 降噪

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