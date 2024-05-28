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致伸科技與綠創科技攜手合作 革新智慧會議方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
致伸科技。記者陳瑞源／攝影
致伸科技。記者陳瑞源／攝影

致伸科技（4915）28宣布與綠創科技建立戰略夥伴關係，共同打造智慧會議終端解決方案。此次合作旨在使兩家公司成為智慧會議產業的領導者。致伸長期投入在視覺、聽覺、觸覺整合技術，以其強大的製造能力及AI開發經驗，為客戶提供高品質的產品，而綠創科技推動白牌、快速上市產品的業務拓展。

根據Frost & Sullivan的2024年市場報告，視訊會議設備市場預估將以每年16.8%的速度成長，到2028年將達到77億美元。隨著企業對提升會議效率及降低會議成本的需求增長，整合人工智慧、大數據、雲端運算的智慧會議管理系統將出現新商機。

綠創致力於智慧辦公系統整合和產品開發，透過雲端的智慧會議設備管理(MDM)解決方案，協助IT管理員在集中平台完成遠端管理、監控和排除設備故障。其安全強化嵌入式平台有助於提高設備管理性、延長設備使用壽命，並降低IT管理及部署成本。

致伸專注於視覺、聽覺、觸覺技術的開發與製造。憑藉持續的創新和研發投入，致伸將其先進技術應用於一系列聲音及視訊會議產品上，確保提供高品質的會議解決方案，滿足客戶對高品質和穩定性的需求。綠創科技和致伸科技將共同為智能會議解決方案注入更多創新和價值。

綠創聯合創辦人兼首席執行官John Wang表示，在後疫情時代，企業面臨彈性工作所帶來的挑戰。我們很高興能夠將綠創深耕多年的智慧辦公AIoT系統與雲平台經驗，結合致伸領先的製造能力以及影音、觸控核心技術，推出具有雲端管理能力與資訊安全防護機制的智慧會議系統。這將提升台灣電子科技的附加價值，並與合作夥伴共同掌握新的市場機會。

致伸事業部資深協理王穗娟表示，致伸致力於為客戶提供一站式視訊會議整合解決方案，透過先進製造和專業研發團隊，結合綠創科技雲端管理系統，共同打造從雲到端的視訊會議整合方案，以滿足不同的客戶需求。致伸專注每個細節，從高品質的影像及聲學到先進的邊緣AI運算，提供卓越性能及沉浸的用戶體驗。

致伸 視訊 雲端運算

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