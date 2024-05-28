重磅消息！廣達證實梁次震、楊麒令6月4日將與蘇姿丰會面

台北國際電腦展（Computex）將於6月4日正式登場！代工大廠廣達（2382）28日宣布，隨著該盛事再度接近，公司也敲定將在6月4日開幕日，找來超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的 AI 與資料中心相關進展，消息一出立刻引發市場的瘋狂討論。

台北國際電腦展為全球領先AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，而受邀出席的科技界大咖，包括超微（AMD）執行長蘇姿丰、高通總裁艾蒙、英特爾執行長基辛格、聯發科（2454）執行長蔡力行、恩智浦技術長Lars Reger、美超微總裁梁見後，以及儲能大廠台達（1309）研究院長闕志克等。

隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰；而超微（AMD）作為上游合作伙伴，也積極提供市場最新的晶片產品、以及各種推動AI前進的專業技術。被外界封為「蘇媽」的超微（AMD）執行長蘇姿丰，6月4日開幕當日的行程滿檔，除將於上午擔任開幕主題演講嘉賓，帶來一系列精彩演說，待演講結束後，將再直奔雲達展位，再現去年輝達創辦人黃仁勳的模式，與廣達副董梁次震、雲達總座楊麒令同框合影。