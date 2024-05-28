台灣應用材料組半導體科普教育聯盟 打造共創生態系

台灣應用材料公司，28日宣布攜手長期合作夥伴國立臺灣科學教育館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，共組「半導體科普教育聯盟」，以推動下一代的科普教育。聯盟以「應材苗懂計畫」出發，從專案合作到結盟共創，台灣應材期盼攜手聯盟夥伴，共同注力於強化全國科普教育，並串聯各方所長，啟發、深化連結多元可能，營建科普教育永續生態圈。

台灣應用材料指出，公司以技術創新，推動半導體生態系及永續發展，同時支持更強韌的社區發展。應材在台即將迎來35年，長期支持各項科普教育公益計畫，近十年已觸及將近150萬人次。應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「半導體產業發展的核心是人才。力求本業突破創新之際，我們也支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創及培育未來人才。」

應用材料公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick也特別出席參與聯盟成立，並分享道：「應材支持其業務所在的員工及社區所關注的專案及組織，公司的所作所為與立場一致。『實現更美好的未來（Make Possible a Better Future ）』是我們以目的為先驅動的企業願景，透過與夥伴共創，我們不僅深化、也拓寬對教育需求的理解，以協助提升下一代的科學與科技能力，並透過願景相同的聯盟網絡延伸影響力，推動更普及的科普教育。」

台灣應材指出，投入科普教育十數年，其中包括：與國立臺灣科學教育館合作長達17年，支持展開豐富多元的博物館場域及教育推廣活動，近十年累計約150萬人次接觸半導體相關主題展覽，涵蓋全年齡大眾。此外，應材也長期支持具影響力的教育非營利組織，包含LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，透過共創教材及教育者網絡深耕基礎教育。

展望下一步，台灣應材指出，預計在接下來兩年，與夥伴共同開發三套半導體科普課程作為『應材苗懂計畫』的一部分。此外，透過與聯盟夥伴合作，台灣應材期盼深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大合作夥伴關係，並建立更永續的科普教育生態圈。