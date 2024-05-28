快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

台灣應用材料組半導體科普教育聯盟 打造共創生態系

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣應材串聯教育單位與非營利組織，共組「半導體科普教育聯盟」，灌溉科技幼苗成長茁壯。 (由左至右：LIS情境科學教材創辦人暨執行長嚴天浩、應用材料公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick、應用材料公司台灣區總裁余定陸、國立臺灣科學教育館館長劉火欽、TFT為台灣而教永續長杜瀛)。圖:公司提供
台灣應材串聯教育單位與非營利組織，共組「半導體科普教育聯盟」，灌溉科技幼苗成長茁壯。 (由左至右：LIS情境科學教材創辦人暨執行長嚴天浩、應用材料公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick、應用材料公司台灣區總裁余定陸、國立臺灣科學教育館館長劉火欽、TFT為台灣而教永續長杜瀛)。圖:公司提供

台灣應用材料公司，28日宣布攜手長期合作夥伴國立臺灣科學教育館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，共組「半導體科普教育聯盟」，以推動下一代的科普教育。聯盟以「應材苗懂計畫」出發，從專案合作到結盟共創，台灣應材期盼攜手聯盟夥伴，共同注力於強化全國科普教育，並串聯各方所長，啟發、深化連結多元可能，營建科普教育永續生態圈。

台灣應用材料指出，公司以技術創新，推動半導體生態系及永續發展，同時支持更強韌的社區發展。應材在台即將迎來35年，長期支持各項科普教育公益計畫，近十年已觸及將近150萬人次。應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「半導體產業發展的核心是人才。力求本業突破創新之際，我們也支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創及培育未來人才。」

應用材料公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick也特別出席參與聯盟成立，並分享道：「應材支持其業務所在的員工及社區所關注的專案及組織，公司的所作所為與立場一致。『實現更美好的未來（Make Possible a Better Future ）』是我們以目的為先驅動的企業願景，透過與夥伴共創，我們不僅深化、也拓寬對教育需求的理解，以協助提升下一代的科學與科技能力，並透過願景相同的聯盟網絡延伸影響力，推動更普及的科普教育。」

台灣應材指出，投入科普教育十數年，其中包括：與國立臺灣科學教育館合作長達17年，支持展開豐富多元的博物館場域及教育推廣活動，近十年累計約150萬人次接觸半導體相關主題展覽，涵蓋全年齡大眾。此外，應材也長期支持具影響力的教育非營利組織，包含LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，透過共創教材及教育者網絡深耕基礎教育。

展望下一步，台灣應材指出，預計在接下來兩年，與夥伴共同開發三套半導體科普課程作為『應材苗懂計畫』的一部分。此外，透過與聯盟夥伴合作，台灣應材期盼深化教育資源的整合與應用，連結企業及科教館志工、教育推廣場域，以及偏鄉師培網絡，擴大合作夥伴關係，並建立更永續的科普教育生態圈。

半導體 生態

延伸閱讀

新大樓林立未來「保全難找？」 網曝3解法：輕鬆解決

台灣應材串聯教育單位與非營利組織 共組「半導體科普教育聯盟」

護國神山向下扎根 半導體科普教育聯盟成立

打掃阿姨病逝仍返社區踩寶特瓶還玩電梯 她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

相關新聞

重磅消息！廣達證實梁次震、楊麒令6月4日將與蘇姿丰會面

台北國際電腦展（Computex）將於6月4日正式登場！代工大廠廣達（2382）28日宣布，隨著該盛事再度接近，公司也敲...

同樣布局企業影音、線上會議市場 科科科技怎麼打敗Google、微軟？

全球瘋生成式AI，相關應用遍地開花搶商機。科科科技（KKCompany Technologies）在日本「十年磨一劍」，旗下串流技術BlendVision推出中小企業用的BlendVision AiM，以自然對話、語言模型訓練企業的影音資料，能將企業堆疊多年的數位影音、文章、對話等多模態資料進行數據分析與分類貼標，為用戶整理影音作品摘要，甚至可讓用戶自己組合出新的影音內容。

魏哲家密訪ASML 外媒：台積電不買High-NA EUV立場鬆動？

台積電先前一再表示，半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的高數值孔徑極紫外光機台（High-NA EUV），太過昂貴，2...

友通攻無人商機 電腦展上秀AI智慧節能充電樁

工業電腦廠友通（2397）參與2024台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2024），28日宣布將以「SMA...

貿協：人類處於AI Big Bang時代 台供應鏈為推進關鍵

外貿協會董事長黃志芳今指出，「我們現在處於人類科技與人工智慧Big Bang（大爆炸）的大時代」，他說，這將塑造未來人類...

輝達黃仁勳帶路 謝金河：台積電1,000元可能性愈來愈高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，再帶起AI風潮，財信傳媒董事長謝金河以「過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑！」發文表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。