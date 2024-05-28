快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

新加坡數位電信商無框行動 登台5年申請終止營運

中央社／ 台北28日電

新加坡數位電信商「無框行動」以二類電信身分登台5年，但苦於台灣電信產業極度競爭，小業者難以生存，將撤出台灣市場。NCC預計明天審議其母公司星圓通訊申請終止營業，與消費者保護處置討論案。

國家通訊傳播委員會（NCC）預計明天召開第1121次委員會議，議程的報告或討論事項中，有「新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司申請終止營業所提之消費者保護處置方式討論案」。

2016年成立的無框行動是新加坡數位電信商，於2019年進入台灣市場，和中華電信合作，以二類電信身分登台，主打彈性上網吃到飽不綁約，基本方案月付新台幣450元，可享18GB流量，加200元吃到飽。

當時無框行動東亞區總裁林偉文表示，Circles.Life在新加坡不到3年就有5%的市占率，台灣人口超過2300萬人，看好會有很大成長。

事實上，國內電信產業極度競爭，近年更經歷亞太電信、台灣之星被整併的狀況，小業者幾乎沒有生存空間，無框行動近幾年在台灣規模一直無法壯大，但仍吸引一些用戶申辦，就有用戶哀嚎「框框孤兒怎麼辦」。

該用戶對中央社記者表示，當初申辦是從亞太電信轉成無框行動，看好不綁約的特點，且網路可直接申辦，由於是使用中華電信網路，訊號覆蓋率大幅提升，CP值很高。

無框行動在今年4月起，官網就不能新申辦，據傳無框行動終止服務，除了規模一直無法壯大，難以創造獲利之外，可能也與不支援VoLTE、且台灣3G網路即將關閉有關。

對於終止營運消息，無框行動線上客服表示，目前尚未得知具體終止日期；未來用戶是否可順利由其他電信承接，線上客服表示，未收到相關單位的通知。

中華電信 新加坡 無框行動

延伸閱讀

新加坡羽賽／直落二過關 林俊易拍下伍家朗晉16強

鐳洋參加新加坡科技展 主打便攜式衛星通訊地面設備

中華電信5度轉播奧運雙平台轉播 用戶數可望突破300萬

新加坡羽賽／戴資穎因傷退賽 下站印尼是否參賽再評估

相關新聞

重磅消息！廣達證實梁次震、楊麒令6月4日將與蘇姿丰會面

台北國際電腦展（Computex）將於6月4日正式登場！代工大廠廣達（2382）28日宣布，隨著該盛事再度接近，公司也敲...

同樣布局企業影音、線上會議市場 科科科技怎麼打敗Google、微軟？

全球瘋生成式AI，相關應用遍地開花搶商機。科科科技（KKCompany Technologies）在日本「十年磨一劍」，旗下串流技術BlendVision推出中小企業用的BlendVision AiM，以自然對話、語言模型訓練企業的影音資料，能將企業堆疊多年的數位影音、文章、對話等多模態資料進行數據分析與分類貼標，為用戶整理影音作品摘要，甚至可讓用戶自己組合出新的影音內容。

魏哲家密訪ASML 外媒：台積電不買High-NA EUV立場鬆動？

台積電先前一再表示，半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的高數值孔徑極紫外光機台（High-NA EUV），太過昂貴，2...

友通攻無人商機 電腦展上秀AI智慧節能充電樁

工業電腦廠友通（2397）參與2024台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2024），28日宣布將以「SMA...

貿協：人類處於AI Big Bang時代 台供應鏈為推進關鍵

外貿協會董事長黃志芳今指出，「我們現在處於人類科技與人工智慧Big Bang（大爆炸）的大時代」，他說，這將塑造未來人類...

輝達黃仁勳帶路 謝金河：台積電1,000元可能性愈來愈高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，再帶起AI風潮，財信傳媒董事長謝金河以「過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑！」發文表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。