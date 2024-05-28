正崴打造台灣最大AI基地 向華碩採購金額曝光

正崴（2392） 27日宣布打造打造台灣最大且算力最快的AI綠能運算服務中心，由華碩（2357）獨家供應AI伺服器，28日正崴公告公司取得供營業用設備之相關資料，總計砸下14.15億元向華碩採購AI伺服器。

根據正崴規劃，目前已投入初步的建廠計畫，第一期預定將在今年第4季即可完成H100-128台AI伺服器建置1024張顯卡，建置完成後，將是目前國內規模最大的AI運算中心。

華碩董事長施崇棠昨日指出，台灣AI革命基地「優崴超級運算」，不僅是台灣在AI與先進運算領域的重要突破，也將為台灣產業競爭力挹注全新動能。

華碩今年第1季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，且公司對未來第2季及下半年還是有充分的信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。

華碩目前AI伺服器主要客戶為區域型CSP。華碩在今年首季AI伺服器業務大幅增長後，其AI伺服器占整體伺服器業務營收占比已超過七八成，華碩預期未來比例可能持續提升。至於伺服器占華碩整體營收比重則接近一成。

此外，輝達（NVIDIA）今年GTC大會推出的AI GPU GB200晶片，華碩已是合作夥伴之一，宣示華碩不會在輝達新世代AI伺服器競爭上落後。