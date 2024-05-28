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友通攻無人商機 電腦展上秀AI智慧節能充電樁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
友通資訊。記者吳康瑋／攝影
友通資訊。記者吳康瑋／攝影

工業電腦廠友通（2397）參與2024台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2024），28日宣布將以「SMART+, AI NOW」的主題，聚焦AI在推動科技整合和創新方面的關鍵角色。友通表示，在AI的驅動下，友通致力於加速IT和OT的整合和創新，將在Computex展會上首次展示未來AI智慧節能充電樁概念機，內建大型語言模型（LLM）並開發節能平台，降低AI工作負載，提升能源使用效率。

友通的未來AI智慧節能充電樁，率先將英特爾（Intel） iGPU SR-IOV虛擬化技術落地，預期成為展位上的亮點之一。智慧充電樁不僅為友通與英特爾的技術合作成果，同時設計也符合永續發展目標（SDGs），旨在優化功能和能源效率，減少基礎設施並利用更多現有資源，降低客戶成本。

友通總經理蘇家弘表示，今年友通將在台灣首次展示的最新AI智慧節能充電樁，運用虛擬機器（VM）虛擬化技術，推出強大的工作負載整合平台，能同時執行多個作業系統。期待藉由智慧充電樁解決方案，強化使用體驗、提升平台功能表現與能源效率，順應AIoT與節能發展趨勢，持續推進永續倡議。

友通指出，採用X86架構的AI智慧節能充電樁搭載了友通的ATX主機板 RPS630，運用Intel Arc GPU A380E的XMX AI引擎進行快速AI推論，並透過第14代 Intel Core處理器上的虛擬機器整合諸如數位看板、支付交易和互動式資訊站等多種工作負載。

此外，AI智慧節能充電樁內建大型語言模型，透過AI進行語意辨識來實現智慧應用和個性化服務，有望帶動相關商機、促進廣告銷售目的，不僅應用於 EV 充電樁，還延伸到具創新潛力的自助服務機等各個多元應用場域中，以滿足未來無人化的應用趨勢。

AI 充電樁 友通

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