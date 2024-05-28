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貿協：人類處於AI Big Bang時代 台供應鏈為推進關鍵

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳說，AI將塑造未來人類的一切，在面對AI大爆炸之際，台灣具備完整的供應鏈，是推動AI技術發展重要力量。記者鍾張涵／攝影
外貿協會董事長黃志芳說，AI將塑造未來人類的一切，在面對AI大爆炸之際，台灣具備完整的供應鏈，是推動AI技術發展重要力量。記者鍾張涵／攝影

外貿協會董事長黃志芳今指出，「我們現在處於人類科技與人工智慧Big Bang（大爆炸）的大時代」，他說，這將塑造未來人類的一切。在面對AI大爆炸之際，台灣是最關鍵的國家。

黃志芳認為，今年COMPUTEX吸引9位AI產業領袖來台，為全球產業提供前瞻而多元的趨勢觀點，就是因為看到台灣的堅強實力貢獻，已成為全球AI科技生態系中不可或缺的重要一環。他說，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）會來台進一步揭露AI PC的願景和發展，高通執行長Cristiano Amon的演講回歸通訊本業，但也針對「The PC Reborn」分享獨特觀點，展示如何以創新翻轉成熟產業；台廠聯發科則從軟體設計角度，分析未來科技趨勢及聯發科因應之道。

黃志芳說，台灣具備完整的供應鏈，包括上游控制晶片、載板、被動元件，中游的電源供應器、機殼、散熱系統，以及下游的伺服器代工與白牌伺服器業者。此外，台積電、日月光等晶片製程業者，也是推動AI技術發展的重要力量。

另外，因AI伺服器產業在全球市場中持續擴大，台灣也在此領域扮演著重要角色。據經濟部2024年1月發表資料，台灣的AI伺服器製造占全球市場的近九成。美系伺服器品牌商幾乎全部依賴台灣代工；而中系品牌則有約七成的伺服器由台灣生產。

目前AI伺服器相關訂單有來自Meta、Amazon、Microsoft、Google四大雲端服務商，未來電信商、金融機構、製造業、政府機構、科研單位都將打造自己的AI伺服器，這是台灣自有品牌商的機會；就客戶分布觀之，目前雖然AI市場以北美客戶需求最高(2022年資料顯示需求占70%)，未來10年將持續引領AI市場。

黃志芳說，這顯示台灣在全球AI產業鏈中的重要地位，企業必須做好長期抗戰的準備，修正以往的思維、決策和行動模式，建立風險評估、管控及避險機制，擁抱新科技，強化競爭力，打造企業韌性。

AI 伺服器 黃志芳

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