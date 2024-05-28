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輝達黃仁勳帶路 謝金河：台積電1,000元可能性愈來愈高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，再帶起AI風潮，財信傳媒董事長謝金河以「過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑！」發文表示，「幾年前，我說台積電（2330）股價可能上千元，大家以為在開玩笑，現在有黃仁勳帶路，看起來新台幣1,000元，ADR市值破一兆美元的可能性愈來愈高」，他強調，「台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置！」。

謝金河在臉書上發文指出，黃仁勳再度來台，整個資本市場又再掀起一陣旋風！去年的這個時候，黃仁勳到台大為應屆畢業生致詞，前一天，他到饒河街逛夜市，手上提著麻花捲，這個畫面瘋傳全台灣，黃仁勳要同學用力奔跑，不要用走的，不要成為被獵食者⋯⋯。

謝金河說，「Nvidia股價就在這一天大漲，2022年底，輝達股價只有108.13美元，市值2,665.9億美元，如今飛奔到1,064.75美元，市值2.619兆美元，成為僅次於微軟，蘋果的全球第三大企業，輝達市值也超過Aramco石油公司的2.458兆美元，意味著晶片的重要性已超過石油」。

謝金河強調，過去一年，輝達的市值幾乎成長近10倍，AI貫穿整個資本市場，幾乎所有大咖的企業家都必須為AI的未來說幾句話，AI也成為今年畢業典禮最熱門的話題；「台股的台積電，聯發科（2454），鴻海（2317），廣達（2382），華碩電腦（2357）等股價都跟著輝達而轉變」。

謝金河表示，「幾年前，我說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑，現在有黃仁勳帶路，台積電資深副總張曉強表示：半導體黃金時刻已經到了，2030年產值上看一兆美元，台積電股價到878元，市值跑到22.48兆台幣，美國ADR到160.66美元，市值跑到8,299.21億美元，看起來新台幣1,000元，ADR市值破一兆美元的可能性愈來愈高」，「台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置！」。

謝金河認為，「這種財富現場也愈來愈可怕，一家輝達市值超過整個德國股市的總和，這也是一個不可思議的現象！這次黃仁勳再度來台，會再刮起什麼樣的旋風？大家拭目以待！」。

台積電 輝達 黃仁勳

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