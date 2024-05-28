台灣應材聯手科教館、LIS、TFT 組半導體科普教育聯盟

半導體設備大廠台灣應用材料28日宣布攜手長期合作夥伴國立台灣科學教育館、LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，共組「半導體科普教育聯盟」，以推動下一代的科普教育。

聯盟以「應材苗懂計畫」出發，從專案合作到結盟共創，台灣應材期盼攜手聯盟夥伴，共同注力於強化全國科普教育，並串聯各方所長，啟發、深化連結多元可能，營建科普教育永續生態圈。

應用材料公司以技術創新，推動半導體生態系及永續發展，同時支持更強韌的社區發展。應材在台即將迎來35年，長期支持各項科普教育公益計畫，近十年已觸及將近150萬人次。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「半導體產業發展的核心是人才。力求本業突破創新之際，我們也支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創及培育未來人才。」

台灣應材投入科普教育十數年，其中包括與國立台灣科學教育館合作長達17年，支持展開豐富多元的博物館場域及教育推廣活動，近十年累計約150萬人次接觸半導體相關主題展覽，涵蓋全年齡大眾。此外，應材也長期支持具影響力的教育非營利組織，包含LIS情境科學教材及TFT為台灣而教，透過共創教材及教育者網絡深耕基礎教育。