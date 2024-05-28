AI時代下的台廠角色？黃志芳嘆：還是在幫國際客戶代工

外貿協會董事長黃志芳今日語重心長地說，目前的產業結構顯示，「（台灣廠商）還是在幫國際大客戶代工為主，我們應該創造在AI時代中的獨特價值」。

COMPUTEX將在下周登場，主辦單位外貿協會今日舉行媒體茶敘，率先揭露展覽亮點和展出重點。

黃志芳今日指出，COMPUTEX不僅是全球領先的AIoT和新創產業展覽，也繼續致力於成為技術創新的推動者，積極促進新興技術和產業的發展，如人工智慧、物聯網、5G等，為全球科技企業提供展示最新產品和技術。

黃志芳表示，COMPUTEX未來將進一步加強與國際科技企業和組織的合作，拓展全球市場，吸引更多國際企業和買主參與。

另一方面，COMPUTEX將繼續致力於建構健康、繁榮的科技產業生態系統，促進產業上下游的協同發展，亦期許能夠帶動台灣產業的發展，讓世界看到台灣的堅強實力與強大的貢獻，成為全球AI科技生態系中不可或缺的重要一環。