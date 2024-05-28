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貿協黃志芳揭露：3因素吸引大咖群聚台灣 參加COMPUTEX

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳今日指出，今年COMPUTEX展，成功吸引全球各大產業重要CEO齊聚台灣、進行演講，台灣在AI時代的地位愈來愈關鍵，成為全球半導體產業的中心之一，讓COMPUTEX也日益重要。記者鍾張涵／攝影
外貿協會董事長黃志芳今日指出，今年COMPUTEX展，成功吸引全球各大產業重要CEO齊聚台灣、進行演講，台灣在AI時代的地位愈來愈關鍵，成為全球半導體產業的中心之一，讓COMPUTEX也日益重要。記者鍾張涵／攝影

外貿協會董事長黃志芳今日指出，今年COMPUTEX展，成功吸引全球各大產業重要CEO齊聚台灣、進行演講，主因是基於「台灣在AI時代的關鍵地位」、「COMPUTEX這43年來建立的品牌」、「CEO群聚效應」三個因素環環相扣，「就像百貨一條街，產生群聚力量，讓大家都來了」。

黃志芳認為，今年COMPUTEX吸引9位國際AI產業領袖深入探討AI硬體技術與軟體應用，為全球產業提供前瞻而多元的趨勢觀點。

他說，台灣在AI時代的地位愈來愈關鍵，成為全球半導體產業的中心之一，擁有眾多專業人才和創新企業，例如政府提供優惠方案，吸引國際級大廠來台設立研發中心；經濟部也推動領航企業研發深耕計畫，促成NVIDIA來台設立全亞洲首座研發中心，與我國產學研合作研發AI技術與產品，這也提高各大半導體企業，前來參加COMPUTEX的動機。

外貿協會主辦的COMPUTEX，今年邀請7位科技產業領袖來Keynote主題演講做分享，分別是AMD董事長暨執行長蘇姿丰、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、Supermicro創辦人梁見後、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克。COMPUTEX也與兩家科技大廠共同辦理聯名活動，包含NVIDIA執行長黃仁勳與Arm執行長Rene Haas。

黃志芳認為，今年「是COMPUTEX有史以來最多CEO的一屆」，且辦理CEO主題演講時，貿協的思維是「我們一定要有台灣代表產業」，因此特地也安排蔡力行、闕志克發表對最新趨勢的看法。

他指出，COMPUTEX成立至今已43屆，見證全球科技產業的發展脈動。從展示台灣的電腦硬體，到進入21世紀後，隨著科技的快速發展，COMPUTEX的展覽主題也更加多元化，涵蓋了電腦、通訊、消費電子、智慧生活等多個領域。

AI Computex 半導體 黃志芳

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