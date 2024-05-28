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威鋒VL605 USB-C 轉 HDMI 2.1訊號轉換器量產上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威鋒VL605 USB-C 轉 HDMI 2.1訊號轉換器已量產上市。圖／威鋒提供
威鋒VL605 USB-C 轉 HDMI 2.1訊號轉換器已量產上市。圖／威鋒提供

USB4、SuperSpeed USB、USB PD和顯示器控制晶片領導廠商威鋒（6756）今宣布，新產品VL605 USB-C轉 HDMI 2.1訊號轉換器已量產上市，VL605支援USB PD 3.1 EPR高效充電，已取得USB開發者論壇 USB PD 3.1 認證和HDMI 2.1 FRL認證。

威鋒VL605 USB-C轉HDMI 2.1訊號轉換器（Protocol Converter）是一款創新的單晶片，支援最新的顯示器功能和高度整合的低功耗設計，它針對USB-C影音轉接器和多功能擴充底座進行優化，整合了兩口的USB-C PD 3.1控制器，在啟用EPR時可支援高達240W的charge-through充電。

此外，VL605可將DisplayPort訊號轉換成最高8K60Hz或4K240Hz的HDMI 2.1訊號輸出，同時能替連接中的主機充電。VL605也支援 HDR且相容於DisplayPort規範的Adaptive Sync（自適應同步），更支援AMD的FreeSync技術，能將其轉換為HDMI 2.1的VRR（可變更新率）。

威鋒表示，隨著主流家用遊戲機和電腦主機陸續支援HDMI 2.1，市面上支援HDMI 2.1的顯示器持續成長中，許多顯示器也配備了HDMI 2.1增強功能，例如更高的解析度和刷新率、VRR和HDR（高動態範圍）。

威鋒電子產品部處長張惠能強調了VL605的可塑性，他表示：「DisplayPort和HDMI是目前業界主流的影音規範，現在更和USB Type-C規格緊密結合，配合威鋒電子多樣化的USB Hub控制晶片，VL605可創造多種具備USB PD charge-through功能的USB-C多功能擴充底座應用，為各類產品以不同的USB速度供電。

USB USB-C 控制晶片

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