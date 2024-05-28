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COMPUTEX大會官方揭曉41個Best Choice Award獎項

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
經濟部產發署副署長陳佩利（中）今日與BC Award得獎廠商合影。圖／電腦公會提供
經濟部產發署副署長陳佩利（中）今日與BC Award得獎廠商合影。圖／電腦公會提供

台北市電腦公會今公布COMPUTEX官方Best Choice Award（簡稱 BC Award）9個金獎、26個類別獎，及因應全球 ESG趨勢所設置的6個科技永續特別獎等41個獎項。電腦公會解釋，得獎產品迎合AI數位轉型需求，包括AI PC、AI 伺服器、電競、資安、車用晶片、智慧醫療、環保永續等技術領域，符合國際買主採購趨勢。

得獎廠商包括宏碁、威剛、華碩、圓剛、中華資安、智愛科技、義隆電、美商豐沃電腦、聚陽實業、微星、NVIDIA、普萊德、慧榮科技、美超微、杜浦數位安全、瑞昱、盛源精密、中美萬泰、聰泰科技、索泰科技等公司。

其中，針對環保永續趨勢所設立的「科技永續特別獎」，電腦公會指出，為接軌國際規範，今年特別調整評分標準，涵蓋「原物料」、「化學毒物管理」、「氣候變遷」等三大項。因此在材料方面廣泛採用環保材質或可再生材料、並開發符合全球企業綠色採購和循環經濟要求的產品，特別獲得評審青睞。

以得獎產品微星科技Cubi NUC系列迷你主機為例，在製造階段使用高達92%再生能源，機身使用46%的消費後回收塑膠再生料，產品包裝採用 FSC 認證的包裝紙和回收 rPET 等環保材料。產品設計過程全面考慮生命週期。在使用過程中，該產品提供一鍵省電功能和電費計算，透明化能源節約狀況。在循環經濟方面，於美國和德國分別推行租賃商業模式，有助於產品和材料的回收再利用。

另一個得獎產品美商豐沃電腦Framework Laptop 16，整台電腦設計強調可維修、可重新使用且容易升級，透過模組化、易拆解、再製造等循環經濟設計概念，使產品在 DIY 維修及回收再製變得更容易。材料方面也大量使用回收材料，包括90%的回收鎂鋁合金、75%回收鋁和35%的消費後回收塑膠再生料。官方也提供維修用零件，方便使用者進行零件更換和維修，減少廢棄電腦。

AI 環保

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