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NVIDIA獲COMPUTEX Best Choice Award大獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA榮獲COMPUTEX Best Choice Award大獎。圖為獲獎之一的 GH200 Grace Hopper 超級晶片。圖／NVIDIA提供
NVIDIA榮獲COMPUTEX Best Choice Award大獎。圖為獲獎之一的 GH200 Grace Hopper 超級晶片。圖／NVIDIA提供

擁有十幾年在台北國際電腦展（COMPUTEX）年度Best Choice Award（BC Award）中屢獲殊榮的基礎，NVIDIA今（28）日因其最新技術榮獲BC Award獎項的肯定。

NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片榮獲Computer & System類別獎；NVIDIA Spectrum-X AI乙太網路平台榮獲Networking & Communication類別獎；NVIDIA AI Enterprise 軟體平台獲得金獎。

NVIDIA AI Enterprise贏得BC Award金獎，NVIDIA AI Enterprise是一個雲端原生軟體平台，簡化輔助工具（copilot）和其他生成式人工智慧（AI） 應用的開發和部署。該平台減輕了維護和保護複雜 AI 軟體的負擔，使企業能夠專注於構建和利用這項技術變革性的洞察力。

NVIDIA表示， GH200 Grace Hopper超級晶片是世界上第一個真正的異質加速平台，適用於 AI 和高效能運算工作負載。它將高效能的 NVIDIA Grace CPU 與基於 NVIDIA Hopper 架構的 GPU 結合，透過高頻寬 900GB/s 的 NVIDIA NVLink 晶片互連技術實現。

這款超級晶片已向全球出貨，為全球研究中心、系統製造商和雲端服務供應商的 40 多台 AI 超級電腦提供動力。透過加速運算和大規模擴展解決方案，該晶片大幅提升科學創新，應用於 AI 推論、大型語言模型、推薦系統、向量資料庫、高效能運算應用等多個領域。

其他 BC Award 獲獎者包括NVIDIA的夥伴宏碁、華碩、微星和聰泰科技，它們分別以筆記型電腦、遊戲主機板和智慧城市應用獲得金獎，這些產品均由NVIDIA技術所驅動，像是NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU、用於創意工作流程的NVIDIA Studio 平台，以及用於邊緣 AI 和機器人技術的NVIDIA Jetson 平台。此外，華碩獲得Computer & System類別獎，微星則獲得Gaming & Entertainment類別獎。

AI NVIDIA 晶片

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