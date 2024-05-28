NVIDIA獲COMPUTEX Best Choice Award大獎

擁有十幾年在台北國際電腦展（COMPUTEX）年度Best Choice Award（BC Award）中屢獲殊榮的基礎，NVIDIA今（28）日因其最新技術榮獲BC Award獎項的肯定。

NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片榮獲Computer & System類別獎；NVIDIA Spectrum-X AI乙太網路平台榮獲Networking & Communication類別獎；NVIDIA AI Enterprise 軟體平台獲得金獎。

NVIDIA AI Enterprise贏得BC Award金獎，NVIDIA AI Enterprise是一個雲端原生軟體平台，簡化輔助工具（copilot）和其他生成式人工智慧（AI） 應用的開發和部署。該平台減輕了維護和保護複雜 AI 軟體的負擔，使企業能夠專注於構建和利用這項技術變革性的洞察力。

NVIDIA表示， GH200 Grace Hopper超級晶片是世界上第一個真正的異質加速平台，適用於 AI 和高效能運算工作負載。它將高效能的 NVIDIA Grace CPU 與基於 NVIDIA Hopper 架構的 GPU 結合，透過高頻寬 900GB/s 的 NVIDIA NVLink 晶片互連技術實現。

這款超級晶片已向全球出貨，為全球研究中心、系統製造商和雲端服務供應商的 40 多台 AI 超級電腦提供動力。透過加速運算和大規模擴展解決方案，該晶片大幅提升科學創新，應用於 AI 推論、大型語言模型、推薦系統、向量資料庫、高效能運算應用等多個領域。

其他 BC Award 獲獎者包括NVIDIA的夥伴宏碁、華碩、微星和聰泰科技，它們分別以筆記型電腦、遊戲主機板和智慧城市應用獲得金獎，這些產品均由NVIDIA技術所驅動，像是NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU、用於創意工作流程的NVIDIA Studio 平台，以及用於邊緣 AI 和機器人技術的NVIDIA Jetson 平台。此外，華碩獲得Computer & System類別獎，微星則獲得Gaming & Entertainment類別獎。