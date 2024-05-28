集邦估第二季MLCC出貨量季增6.8% AI伺服器備貨需求仍一枝獨秀

根據研調機構TrendForce 28日發布的最新報告來看，預期2024年第1季MLCC出貨量應該是近三季的谷底，第2季ODM手中訂單除AI伺服器（AI Server）需求穩步成長，其餘消費性電子因傳統季節性的標案需求，以及中國大陸五一長假、618電商節慶備貨動能均不如預期。

整體而言，TrendForce指出，受惠於來自AI伺服器的訂單需求支撐，以及ICT產品需求雖不見節慶備貨的高成長，但仍較第1季維持低成長，助益產能利用率逐漸回穩，因此預估第2季MLCC出貨量將季增6.8%，達12,345億顆，同步帶動第2季營收呈現小幅成長。

TrendForce進一步說，受限於價格及缺乏應用情境，AI相關消費性產品買氣不如原先預計，以美系商用筆電品牌為例，目前ODM第2季Meteor Lake機種平均每月訂單需求僅20-24萬台，相較過往同期新平台月均訂單達50萬台的水準有明顯落差。

另外，中國大陸智慧型手機市場僅華為受惠新機Pura 70系列熱銷，備料維持穩健外，其餘品牌備料放緩，對MLCC的訂單需求平均季減5-7%。同時，由於第2季來自ICT產業訂單需求平緩，OEM、ODM對MLCC的訂單規劃也相當保守，故MLCC供應商謹慎控管產能及庫存，致使多以急單、短單、調貨需求為主。

綜觀來說，TrendForce認為，若ODM維持目前備貨步調，估第2季MLCC供應商平均BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；訂單出貨比值）小幅增長至0.92，季增2.2%。

TrendForce點出，隨著上半年市場需求增長平緩，供應商對下半年傳統旺季需求轉趨保守，觀察五月下旬，MLCC供應商陸續與ODM進行第3季議價，由於OEM對旺季訂單規劃轉趨保守，平均季增僅8-10%，低於過去旺季水平，以致消費規產品報價呈現持平，或小幅度下滑，MLCC供應商僅對部分高容或特殊規格產品調整價格，以優先滿足如AI伺服器具成長動能的需求。

反觀中國大陸車用市場，由於中國大陸車廠積極擴張本土及歐美市場，削價競爭持續，導致車規MLCC產品報價也陷入價格戰。TrendForce強調，儘管美國近期大幅提高中國大陸電動車進口關稅，但在中國大陸政府積極推動「新三樣（電動車、電池、太陽能板）」產業發展政策下，吸引歐洲車廠紛紛與中國大陸車廠尋求合作開發與生產，例如福斯與小鵬、Stellantis與零跑、賓士與吉利汽車等，故MLCC供應商每季仍會斟酌調降報價以滿足客戶，後續定價恐怕仍會持續承壓，畢竟對MLCC供應商而言，對日漸壯大的中國大陸市場都有不能退守的壓力。