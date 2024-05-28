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昇陽半導體董事長梁明成出任 蔡幸川專任總經理

中央社／ 新竹28日電

再生晶圓廠昇陽半導體今天全面改選董事，新一屆董事會推舉梁明成擔任董事長。前董事長蔡幸川則專任總經理。

昇陽半導體今天召開股東常會，完成董事改選，原董事鄭文震、民合順投資、丁棟樑投資、均豪精密，及獨立董事洪國超順利連任；原獨立董事梁明成當選董事，聖暉工程新當選董事，工研院董事長李世光和台灣水資源與農業研究院顧問黃錦堂新當選獨立董事。

昇陽半導體新一屆董事於股東會結束後隨即召開董事會，並推舉梁明成擔任董事長，蔡幸川專任總經理，回歸專業經理人制度。

昇陽半導體股東會承認去年度財報，營收新台幣33.28億元，每股純益2.02元，並決議每股配發1.4元現金股利，另以資本公積每股配發0.4元現金，合計每股配發1.8元現金。

昇陽半導體 股東會 董事長

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