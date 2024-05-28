南電法說會／地緣政治美中貿易戰因素使客戶下單受影響
南電（8046）28日上午召開股東大會，下午並召開法說會，南電副總呂連瑞在法說會上提到，地緣政治美中貿易戰因素使客戶下單受影響，不過第二季起營運有望回溫。
呂連瑞說，南電首季虧損除了地緣政治、美中貿易戰因素還有網通客戶佔比較高與同業價格競爭壓力所致，主要是產品組合因素，不過今年第二季開始有望回溫，下半年重回成長軌道上，可確定今年首季為谷底。
他也提到，網通產品營收占比最高接近五成，今年首季也占46%，消費產品較快庫存修正最近已陸續回溫，記憶體也回溫。車用部分先前晶片短缺反而近期不缺了，今年車用產品組合預期差異不大，其他產品為edgePC。
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