威剛攜手XPG、工控品牌參加Computex三大展區秀新品

記憶體模組大廠威剛（3260）攜手旗下電競效能品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌威剛工控，將以「 Innovate Today, Embrace Tomorrow，引領創新，永續未來」為題參加台北國際電腦展，透過「人工智慧運算展區」、「創新與綠能永續展區」與「沉浸現實展區」三大主題展區，宣示威剛引領創新與永續舉措的願景與承諾。

本次威剛與XPG品牌大使Mera將以全新「AI虛擬人」形象現身「人工智慧運算展區」，因應AI新紀元，將展出可處理龐大運算作業與數據處理需求的DDR5 8000 R-DIMM超頻記憶體、新一代LPCAMM2記憶體產品、推動AI行動裝置的完整Express Card存儲方案，以及全球首款搭載高達24TB SSD和96GB DRAM的AI電競筆電，展現公司在AI領域的全方位布局。

「創新與綠能永續展區」展出符合趨勢與永續的各項效能產品，包括業界唯一「全方位」創新散熱解決方案與再生材質綠色存儲產品、榮獲2024年iF設計大獎的INVADER X電競機殼「首領機殼家族」，及結合優化散熱、綠色環保與應用未來技術的電競產品。

而「沉浸現實展區」則推出全新EYEWEAR眼動追蹤技術的掌上遊戲機XPG NIA與全系列電競效能產品，更打造業界最強外接式SSD系列方案與行動周邊，升級全民智慧生活。為滿足全球消費者的觀展需求，威剛更將同步於6月4日起推出COMPUTEX Digital線上展覽，讓消費者能打破地域限制，於線上展體驗威剛領先業界的全系列新品。