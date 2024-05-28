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威鋒推新品 搶攻USB Type-C轉HDMI 2.1新市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

USB控制IC廠威鋒（6756）28日宣布，新產品USB Type-C轉HDMI 2.1訊號轉換器已量產上市，同時還可支援USB PD 3.1 EPR高效充電，並已取得USB開發者論壇USB PD 3.1認證 （USB-IF Integrators List, TID: 10462）和HDMI 2.1 FRL認證。

威鋒推出新款USB Type-C轉HDMI 2.1訊號轉換器（Protocol Converter）支援最新的顯示器功能和高度整合的低功耗設計，它針對USB Type-C影音轉接器和多功能擴充底座進行優化，整合了兩口的USB PD 3.1控制器，在啟用EPR時可支援高達240W的charge-through充電。

此外，威鋒表示，可將DisplayPort訊號轉換成最高8K60Hz或4K240Hz的HDMI 2.1訊號輸出，同時能替連接中的主機充電。也支援HDR且相容於DisplayPort規範的Adaptive Sync（自適應同步），更支援AMD的FreeSync技術，能將其轉換為HDMI 2.1的VRR（可變更新率）。採用新產品可以提升遊戲體驗，提供更高品質和更流暢的畫面，同時擴展周邊連接、享受更快的充電速度。

事實上，隨著主流家用遊戲機和電腦主機陸續支援HDMI 2.1，市面上支援HDMI 2.1的顯示器持續成長中，許多顯示器亦配備了HDMI 2.1增強功能，例如更高的解析度和刷新率、VRR和HDR（高動態範圍）。相較於HDMI 2.0的最高頻寬為18Gbps， HDMI 2.1頻寬高達48Gbps ，有了顯著提升，能處理更高的4K刷新率影像，例如4K120Hz、4K144Hz，甚至在使用DSC的情況下可達到240Hz，為玩家帶來前所未有的視覺體驗。

USB 顯示器

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