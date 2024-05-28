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台亞股東會／第三類半導體布局報捷 6吋GaN、8吋氮化鎵供不應求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
台亞今日舉行股東會，左起為總經理蔡育軒、董事長李國光、副董事長戴圳家。記者李孟珊／攝影。
台亞今日舉行股東會，左起為總經理蔡育軒、董事長李國光、副董事長戴圳家。記者李孟珊／攝影。

台亞半導體（2340）28日召開股東常會，董事長國光表示，在客戶需求強勁下，公司6吋GaN功率產品的產能，從現在到年底將逐漸放大到10-13倍量能，冠亞半導體總經理衣冠君則說，8吋氮化鎵（GaN）估在第3季試產，第一條線單月兩千片已全數被客戶包下，全力搶食AI伺服器、工控、節能等龐大商機。

台亞股東常會上，除了通過8吋氮化鎵（GaN）產品分割案及對各子公司的釋股案外，另進行董事改選，會後董事會一致通過由李國光出任董事長，蔡育軒接任總經理一職，現任董事長王虹東屆齡退休，原任總經理衣冠君調任子公司冠亞半導體擔任總經理，負責開展台亞集團未來8吋GaN產品相關業務。

台亞加速衝刺第三類半導體的布局，李國光說明，公司運用6吋GaN功率產品的現有產能，擴大搶占市場，看好隨著AI PC的逐漸放量，再加上GaN應用的快充，都會帶動市場對GaN的需求。

針對冠亞主攻的8吋氮化鎵，衣冠君指出，基本上第一期設備已經全數到位，力拚在一個月內完成驗機，第一條線會有單月兩千片的量，規劃在第3季初開始試產，當前兩千片的月產量全數以兜售完畢。

整體來說，台亞強調，除了將先前研發成果有效轉化為對集團營收的實質挹注，以及毛利的整體提升外，做為前哨產品，在未來冠亞8吋GaN產能就緒前，更具積極搶佔市場並開拓客戶的指標意義。

此外，台亞也必將持續過去與子公司的深度合作，從人才的互通到資源共享，從產能支援到系統整合，使台亞現有資源得以在集團內部統籌運用，大幅縮減子公司籌建時程與成本，充分發揮集團協同合作最大的實質經濟效益。

台亞今日舉行股東會，決議通過原任台亞總經理的衣冠君，調任子公司冠亞半導體擔任總經理。記者李孟珊／攝影。
台亞今日舉行股東會，決議通過原任台亞總經理的衣冠君，調任子公司冠亞半導體擔任總經理。記者李孟珊／攝影。

台亞半導體 國光 董事長

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