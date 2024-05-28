勤凱通過私募3500張 今年展望樂觀
導電漿廠勤凱科技今天召開股東常會，通過辦理額度3500張私募增資普通股，預計引進策略性投資人，加速開發新產品與導入新領域，勤凱對今年營運展望樂觀。
勤凱指出，在新產品布局方面，人工智慧（AI）零組件所需特殊電子漿料，已進入終端客戶認證階段；此外，配合開發先進3D玻璃封裝所需材料。
勤凱4月營收新台幣1.06億元，為8個月來新高，年增14.66%；累計前4月營收3.72億元，年增25.46%。董事長曾聰乙說，新客戶效益顯現，加上新產品陸續出貨，帶動營運升溫。
曾聰乙預期，第2季營運表現可望優於第1季水準，下半年受惠人工智慧電腦（AI PC）市場升溫，業績表現應可優於上半年，全年展望樂觀。
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