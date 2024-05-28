MSI 微星科技 COMPUTEX 2024 Best Choice 鑲金鍍銀

即將於6月4日台北開展的COMPUTEX 2024被譽為亞洲最大國際電腦展，其Best Choice年度大獎今日揭曉。從500件競品中脫穎而出，MSI微星（2377）榮獲5座獎項，成為焦點。

MSI Prestige 16 AI Evo美型智能AI筆記型電腦的卓越表現，贏得「金獎」的殊榮，而每個類別僅會選出一個金獎。MSI Claw電競掌機、MSI GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION顯示卡，以及MSI Modern AM273Q系列一體式電腦的優異表現，奪得3座「類別獎」。此外，MSI Cubi NUC系列迷你主機則獲得新成立獎項「科技永續特別獎」，奠定MSI微星科技在全球AI、創作者、電競領域的領導地位。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「感謝COMPUTEX評審團的認可，也要特別感謝我們的合作夥伴和用戶，一直以來對我們的信任與支持。MSI微星科技致力於將最新的AI科技和創新理念融入產品開發，力求為用戶提供最佳的使用體驗。這次獲獎，不僅是對我們過去成就的認可，更是對我們未來AI PC發展的一種激勵。我們將繼續秉持創新和卓越的理念，不斷提升產品品質和服務水平，為業界帶來更多突破性的技術和解決方案」。

金獎：MSI Prestige 16 AI Evo美型智能AI筆記型電腦。MSI Prestige 16是業界唯一一台整合超強行動力、安全性以及連接性的16吋筆電。在行動力方面，Prestige 16重量僅1.5公斤，較同尺寸機種輕了超過30%，大幅增加可攜性；電池續航力亦是決定行動力的一大關鍵，Prestige 16搭載了業界最大的99.9Wh電池，能夠提供長達19個小時的電池續航力，結合超輕機身，堪稱行動力最強的16吋筆電。

Prestige16的目標客群為專業以及商務人士，故同時具備絕佳的安全性；搭載實體TPM晶片，提供硬體級的檔案加密保護；Prestige 16亦獨家內建了Tobii Aware防螢幕窺探服務以及整合臉部和指紋的雙Windows認證，亦是業界內擁有最佳安全性的16吋筆電。