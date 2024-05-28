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仁寶新人事周五揭曉！許勝雄轉任集團總裁 獨子許介立回應了

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影

仁寶集團旗下仁寶（2324）啟動世代交替，現任董事長許勝雄將在5月31日股東會卸任後，正式退出董事會，外傳將由現任副董事長陳瑞聰接任、許勝雄獨子暨康舒董事長許介立則接任副董事長，面對集團人事異動，許介立28日接受《經濟日報》訪問時指出，本來在企業經營上，就需要不斷培養更多新的人才，透過不同的人才加入組織、替經營團隊增加一些新的想法跟新的做法，這樣才能有效的帶領公司持續成長。

代工大廠仁寶近日將拋出重大人事異動案，外傳將出現成立40年來最大的變革！據悉，公司將於5月31日舉辦股東大會，會議中將全面改選新任董監事，而此次提名的15席董事候選人中，未見現任董事長許勝雄的名字，這也代表許勝雄將正式卸下董事長一職，而此情況在過去40年來未曾發生過。據消息人士稱，許勝雄現年已屆滿81歲高齡，考慮到距離下一次改選時間，還要再經過3年，他思慮再三後，才下定決心提出世代交替計畫，並正式展開接班傳承等安排。

對此，仁寶透露，公司將推派現任董事長許勝雄，進一步來擔任金仁寶集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略佈局。面對集團傳出的人事異動案（老董事長許勝雄轉任集團總裁一職），許介立今日受訪時坦言，隨著AI及5G等利多題材的接連出現，讓整個世界變化的速度越來越快，我們希望有更多的人才能夠加入，包括國際上的專業人才也不例外，歡迎更多有能力的專業人士，帶著全新的想法一同加入決策。

事實上，仁寶為金仁寶集團旗下金寶電子於1983年在桃園龜山工業區所設立，自1984年起深耕電腦周邊製造領域，並主要生產電腦螢幕，雖旗下平鎮廠曾在1987年慘遭遭祝融吞噬，不過公司仍像不死鳥一般，一步一步的將羽毛養回來，並在1996年前進中國大陸設立子公司，（昆山設3座廠房，用以生產LCD/CRT監視器、LCD TV/PDP TV）並於1997年4月開始運作。歷經多年的發展，也讓仁寶的經營邁入穩定期。

仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，而公司5月底將召開股東會、改選10席董事、5席獨董，提名名單為：董事陳瑞聰、董事金寶電子代表人陳威昌、董事台灣創業投資公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影
康舒董事長許介立。記者吳康瑋／攝影

仁寶 董事長 許勝雄

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