勤凱股東會通過私募案 將引進策略投資人 加速新產品開發
導電漿大廠勤凱（4760〉今日舉行股東常會，順利通過普通股額度3500張私募案，預計引進策略性投資人，加速開發新產品與導入新領域。
勤凱董事長曾聰乙指出，近期公司營運增溫，4月營收為1.06億元，呈現年月雙增。第2季整體將優於第1季，主要是新客戶效應持續顯現，其餘新品亦將陸續出貨。下半年則受惠AI PC的大趨勢，也可望優於上半年，全年展望樂觀。
曾聰乙進一步表示，勤凱新產品布局上，AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外也配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定。
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