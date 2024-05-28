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南電股東會／董座吳嘉昭：第2季營運回溫、第3季重返成長

經濟日報／ 記者尹慧中/新竹即時報導
南電股東會董事長吳嘉昭談景氣。記者尹慧中/攝影
南電股東會董事長吳嘉昭談景氣。記者尹慧中/攝影

PCB載板廠商南電（8046）28日召開股東常會順利通過所有議案，董事長吳嘉昭談到營運展望並說，第1季營運不如預期受美中貿易戰影響載板，預期第2季營運回溫第3季重返成長。

吳嘉昭說，今年第2季看來會比第1季好，第3季重返成長力道。至於第1季表現不如預期，最主要原因在美中貿易戰對載板影響很大，加上網通產品首出貨減少、削價競爭影響。美中科技戰仍然持續也影響供應鏈並要求生產據點的分散。

展望未來，他並說，隨著第2季底之後，網通新產品開始備料出貨，下半年網通新產品會增加，預期第1季落底，第2季回溫，第3季重返成長軌道。

網通 貿易戰

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