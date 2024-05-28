快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

昇陽半導體營收估逐季升 台中廠月產能擬增至20萬片

中央社／ 新竹28日電

再生晶圓廠昇陽半導體累計前4月營收新台幣9.99億元，年減約13.87%。昇陽半導體預期，今年業績可望逐季攀升，全年營收應可維持成長態勢；台中廠月產能預計今年底擴增至20萬片規模。

昇陽半導體今天召開股東常會，昇陽半導體表示，去年上半年營運表現優於下半年，今年營運表現可能與去年不同，下半年應可優於上半年。

昇陽半導體指出，目前再生晶圓及晶圓薄化客戶需求有逐步復甦情況，只是去年上半年業績基期高，今年上半年業績仍較去年同期下滑。

昇陽半導體預期，今年營收將逐季攀升，全年營收應可維持成長態勢。法人預估，昇陽半導體今年營收有機會成長2位數百分比。

因應客戶需求成長需求，昇陽半導體將逐步擴增台中廠產能，月產能將自目前的12萬片，擴增至年底的20萬片，加上新竹廠月產能39萬片，總產能將達到59萬片規模。

瞄準影像感測器（CIS）和先進製程需求，昇陽半導體拓展客製承載晶圓產品，目前正在驗證階段，預計明年出貨影像感測器產品客戶。

昇陽半導體 晶圓廠 營收

延伸閱讀

25歲兒中彈命喪駐地 父是台中派出所副所長已趕往新竹

新竹豪宅火警2勇消殉職 侯友宜：照顧消防員應劍及履及

父子皆從警 新竹25歲代理所長中彈身亡疑感情因素

新竹2勇消殉職 消防署長蕭煥章：釐清事故原因

相關新聞

整理包／緯創股東會將至！GB200、真實市況引關注 會前重點一次看

代工大廠緯創（3231）將在30日召開年度股東大會，董事長林憲銘屆時除現身主持外，也將說明集團各領域的最新發展情形，替市...

一座GPU資料中心18個月回本 華碩、瑞昱、正崴瘋投AI熱

出租算力的雲端服務商成AI時代新商業模式！輝達（Nvidia）正大力扶植 GPU 雲端託管商，並投資雲端串流服務業者，以...

黃仁勳傳見總統 打造AI島…強化台灣智慧科技實力

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日提前抵台，業界盛傳，他此行將與賴總統見面，商討輝達在台投資、AI供應鏈與產業發展，...

數發部推打詐網 立委促整合165

數位發展部長黃彥男昨天首度赴立法院業務報告，他表示，數發部將在三個月內推出「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢、通報可...

南電股東會／董座吳嘉昭：第2季營運回溫、第3季重返成長

PCB載板廠商南電（8046）28日召開股東常會順利通過所有議案，董事長吳嘉昭談到營運展望並說，第1季營運不如預期受美中...

南電股東會／布局AI應用減緩消費需求減少...董座這樣說

PCB載板廠商南電（8046）28日召開股東常會，董事長吳嘉昭回顧去年業績下滑的原因並說布局AI應用高階產品減緩消費需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。