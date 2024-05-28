一座GPU資料中心18個月回本 華碩、瑞昱、正崴瘋投AI熱

出租算力的雲端服務商成AI時代新商業模式！輝達（Nvidia）正大力扶植 GPU 雲端託管商，並投資雲端串流服務業者，以推動各國雲端算力基礎建設，業界認為，隨北美四大雲端巨頭都自研AI晶片，輝達正積極優先提供H100及B100等繪圖卡給各國在地雲端服務商，業者估一座 GPU 資料中心投資18~24個月就能回本。

正崴（2392）集團董事長郭台強27日宣示，將向華碩（2357）採購千張H100顯示卡，打造全台最大AI算力中心，業者指出，亞洲出租算力的「雲端託管型資料中心」如雨後春筍，預估投資18～24個月就能回本，已成AI時代最新生意，正崴與優必達合資共管「優崴超級運算公司」，而瑞昱集團也投資弘憶（3312）砸6億元左右建立55台H100伺服器的算力中心。

不只是正崴或輝達看好雲端託管商，目前國際市場對投資AI運算中心都興致勃勃，不少更是先前加密貨幣挖礦業者「轉行」，如新創 CoreWeave 就剛完成融資，計畫年底前興建14資料中心，Lambda Labs、Together AI也都擴張 GPU 機房建置並獲得大量注資。

優必達持是雲端串流服務商，此次持有優崴超級運算中心49%股權，本身在日本跟台灣有自建 IDC（資料中心機房），今年3月才剛獲得輝達逾1億元的投資，由於手握遊戲與電信類大客戶，優崴算力一但上線，預期很快可以開始有收入。

業者指出，由於算力投資成本昂貴，許多企業在訓練AI模型或做研究時，會選擇租賃雲端算力，而 AWS 跟 Azure 等雲端服務商費用昂貴的多，一則外電分享，向 CoreWeave 租用 Nvidia A100 40GB的費用為每小時 2.39 美元， Azure 以相同 GPU 的租金每小時為 3.4 美元， Google Cloud 每小時要 3.67 美元，甚至連微軟都跟 CoreWeave 合作。

根據正崴規劃，優崴第一期預估裝置H100-128台AI伺服器，包含建置1024張顯卡，後續也將導入最新的GB200的AI運算基地，總預算20億元，硬體將向華碩採購，而弘憶則是跟美超微採購，華碩集團本身台智雲也有營運算力中心，提供算力租賃服務，台廠目前沒有公布費用計畫，但台智雲先前有推出針對中小型新創的友善費用方案。

AI出租經濟來臨！隨AI應用增加，算力需求暴增，各地興建超級算力中心案量鋪天蓋地，催動伺服器採購一波波，部分業者透露：算力一上架就被買走，由於投資回本快，東南亞電力充足國家如馬來西亞及中東都有 GPU 資料中心建置案發生。

但業者也直言：這樣的商模在東南亞很適合，台灣電力供應是否能負荷過多 GPU 資料中心，未來仍需觀察，而綠電 GPU 算力中心成本如何也待優崴公布。

另一方面，國際也傳出隨四大雲端中心自研AI晶片加速算力供應團隊，成本有望比向輝達採購GPU便宜，未來 GPU 算力租賃費用或將下降，屆時將對這波 GPU 資料中心新創帶來價格壓力，GPU 算力出租會是長期生意抑或會泡沫化，目前仍是爭執不休的話題。