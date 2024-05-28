整理包／緯創股東會將至！GB200、真實市況引關注 會前重點一次看

代工大廠緯創（3231）將在30日召開年度股東大會，董事長林憲銘屆時除現身主持外，也將說明集團各領域的最新發展情形，替市場投資大眾一次解惑。緯創近年積極拓展AI業務，並在去年題材爆發之際，一舉奪下輝達（NVIDIA）A100、H100伺服器基板的獨家供應權，因此被視為「2024年AI市場」的主要贏家，而林憲銘作為主要功臣也將在股東會向大家釋出最新展望，吸引外界關注。

緯創近年受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都收穫亮眼成績單，而團隊手中不僅已握有輝達CoWoS AI晶片基板高達85%的訂單，更是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，為市場上少有通吃AI三巨頭訂單的業者。隨著第二季接近尾聲，外界也好奇緯創的最新展望，對此，《經濟日報》也將市場特別關注的「6重點」依序列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1. GB200實際出貨？

緯創近年積極布局發展AI領域，並依序成功拿下輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）、英特爾（Intel）的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，而輝達為滿足市場日漸擴大的算力需求，更在今年3月再推出全新的最強晶片GB200，而緯創也成功入列首批合作的台鏈代工伙伴名單，而有外資透露，緯創為輝達GB200唯二「運算板」供應商之一，且其在GB200市占上，相較前代B100還要高出約30%，因此隨著GB200產線逐步到位之下，只待屆時啟動量產、出貨放量後，有望再度帶營運迎來爆發期。

2.真實AI市況？

緯創近年積極進軍AI伺服器和高效能運算設備市場，並不斷拓展對全球供應鏈的布局，成長潛力備受期待；展望第2季，緯創預估，筆記型電腦出貨預估季增5~10%、桌上型電腦季增雙位數、螢幕季增個位數，伺服器方面，一般型伺服器預計季增雙位數，AI伺服器需求有望逐月增長至年底，市場外資則普遍對緯創發展潛力給出正面看法，而證券商花旗、瑞銀雙雙給出「買進」評等，不過真實的AI市況，仍待董事長林憲銘於股東會上公布，才能確定。

3.黃仁勳來台，是否會面？

隨著台北國際電腦展（Computex）即將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳作為主要講者，目前也已提前抵台，而市場人士透露，黃仁勳此次除了參加台北國際電腦展外，也將密訪下游多家供應鏈大廠、全力固樁，並傳最快將在本周四（30日）設宴款待多家企業夥伴，外界猜測屆時宴席座上賓，可能囊括鴻海（2317）、廣達（2382）、台積電（2330）等大廠，而外界也好奇緯創（3231）及其子公司緯穎（6669）同為關係緊密的合作夥伴，這次黃仁勳來台團隊是否安排會面。

4.新竹總部興建進度？

緯創近年被外界視為2024 AI伺服器市場最大贏家，而其主要產能就位於「新竹地區」，而這2年來為支應持續成長的龐大市場需求，公司也瞄準旗下新竹三座廠區，頻頻啟動多次擴廠計劃。對此，緯創日前也砸下高達31億元的資金，在竹北建造的「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，預計將在今年第三季至年底完工。

根據規劃，總部將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成單位。而該廠未來主要將負責AI等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與AI智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為AI智慧城市。面對新總部大樓即將完工，外界也好奇整體產能的規劃。

5.地緣政治風險、全球布局？

緯創董事長林憲銘於年初受訪時指出，他認為供應鏈狀況仍不樂觀、地緣政治的衝突也沒有降低，事實上緯創近年遭受極大的壓力，而要在夾縫中求生存，我們需要更多的人才的加入。針對全球布局方面，林憲銘表示，旗下大陸廠並無關閉產線，僅是調整營運的布局，並沒有任何含義，就只是配合客戶需求來調整生產計劃，畢竟緯創的核心價值，就是「客戶為尊」，至於旗下印度iPhone廠已於今年3月完成交割，正式售予塔塔集團，而時隔數月、外界則關注緯創最新的全球產能布局，以及面對地緣政治風險的最新看法。

6.最新展望？