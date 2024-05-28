黃仁勳傳見總統 打造AI島…強化台灣智慧科技實力

經濟日報／ 記者邱琮皓、鍾惠玲／台北報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日提前抵台，業界盛傳，他此行將與賴總統見面，商討輝達在台投資、AI供應鏈與產業發展，以及助力台灣發展主權AI等議題，藉由與輝達更深入的合作，讓台灣的AI實力更堅強。

針對黃仁勳此次訪台是否將與賴總統會面，輝達至昨（27）日截稿前沒有回應。總統府幕僚則低調表示，「目前沒有」黃仁勳拜訪總統府相關行程，也未有賴總統前往輝達公司的相關安排。

賴總統在520就職演說時，提到台灣掌握半導體先進製程技術，站在AI革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，將打造AI智慧科技島。

知情人士透露，賴總統的願景與黃仁勳的期盼相同，在黃仁勳此次訪台期間傳出將與賴總統碰面，具有合作台灣AI供應鏈與戰略布局的意義。

另一名業界人士指出，黃仁勳一直想在台灣打造第二座AI研發中心，設置地點將會是台南或高雄擇一，但研發中心的設置、不斷電資訊處理系統的電力供給等問題，仍需要經濟部等跨單位的協助，因此這也成為黃仁勳拜訪賴政府的目的之一。

賴總統在選舉時提出「創新經濟智慧國家」的國政願景，宣示要加速「創新驅動」的經濟發展模式，強化半導體國家級戰略、推動「AI產業化、產業AI化」，打造台灣成為智慧科技島、印太AI創新服務領導樞紐。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）先前透露，該公司正在創建一個價值數十億美元的新業務，也就是規模迅速壯大的主權AI。許多國家都透過各種模型建立其國內運算效能，AI的重要性已引起每個國家的關注，其主權AI相關營收於去年還是零，今年預料將達數十億美元。輝達預期，主權AI相關規模，將從零壯大為接近100億美元的市場。

黃仁勳則是在今年初在GTC大會期間與矽谷台灣人餐敘，提出「台灣是AI革命的中心」，強調在這一波AI革命中，台灣的角色非常重要，並強調「我們一定要確保這次由我們來講述這個故事」。

AI 輝達 黃仁勳

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