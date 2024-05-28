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3G下月底關閉 NCC：速體檢手機
３Ｇ網路即將於六月卅日關閉，ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）昨提醒民眾盡速進行手機體檢，留意目前使用的手機、ＳＩＭ卡是否可支援４Ｇ語音（VoLTE）功能，三大電信業者也表示會推出多元換機優惠，維護消費者權益。
ＮＣＣ主委陳耀祥表示，３Ｇ關閉之後，電信業者會透過簡訊、語音外撥等方式通知用戶，用戶可至電信業者的實體門市進行免費換卡；但也要提高警覺，避免有心人士利用相關資訊進行詐騙。
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