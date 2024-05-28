經部：輝達設點 相中台灣優勢

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前於26日來台，捲起AI旋風。經濟部官員表示，輝達選擇在台灣設置亞洲首座AI研發中心，主因台灣在硬體、基礎建設、人才方面都具備優勢，人才具高度專業和工作紀律，以及半導體生態體系完整等。

黃仁勳日前參加矽谷一場台灣人士聚會時曾表示，台灣正處於AI、新工業革命的中心，並稱自己是很棒的「台灣大使」，足見其對台灣的重視。

輝達是在2022年來台設首座亞洲AI研發中心，總投資額新台幣243億元，經濟部補助67億元。

就經濟部了解，輝達已僱用400名員工，研發中心相當順利，超級電腦資源分享給產官學界，協助我廠商進行AI應用開發。

經濟部表示，輝達AI研發中心，主要進行AI晶片研發與GPU圖形處理器，還建立了全台最大的超級電腦「Taipei 1」。

AI 經濟部 輝達

延伸閱讀

黃仁勳來台掀人形機器人熱 麥肯錫：連顧問職務都可能被取代！

黃仁勳來台助攻！ 廣達旗下「小金雞」同步亮燈漲停

美超微「新解決方案」來了！創辦人親臨Computex、街頭架看板 引市場關注

經濟總舵手出招 劉鏡清：三個月內提最新國家四年計畫

相關新聞

數發部推打詐網 立委促整合165

數位發展部長黃彥男昨天首度赴立法院業務報告，他表示，數發部將在三個月內推出「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢、通報可...

3G下月底關閉 NCC：速體檢手機

３Ｇ網路即將於六月卅日關閉，ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）昨提醒民眾盡速進行手機體檢，留意目前使用的手機、ＳＩＭ卡是否可支...

數發部要求投資廣告實名制 臉書：改系統要8個月

台灣網路廣告詐騙問題嚴重，雖然數位平台Meta（臉書母公司）、Google、LINE都強調有在配合政府打詐，但投資廣告詐...

TikTok若落地美國 黃彥男：可減少假訊息

TikTok假訊息問題叢生，加上美國政府要求TikTok必須要在九個月內與中國大陸母公司字節跳動分拆，國內關注數發部未來...

聯發科多路進擊創造新獲利 市值站穩2兆元

聯發科多路進擊衝刺營運，董事長蔡明介昨（27）日於股東會上表示，5G／6G、AI與車用等，都是未來十年的機會。

聯發科旗下達發帶頭插旗機器人

聯發科全力衝刺衝刺AI應用之際，針對當紅的AI機器人相關市場，可望由轉投資「大金雞」達發扮演領頭羊。達發應用在機器人的衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。