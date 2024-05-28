經部：輝達設點 相中台灣優勢

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前於26日來台，捲起AI旋風。經濟部官員表示，輝達選擇在台灣設置亞洲首座AI研發中心，主因台灣在硬體、基礎建設、人才方面都具備優勢，人才具高度專業和工作紀律，以及半導體生態體系完整等。

黃仁勳日前參加矽谷一場台灣人士聚會時曾表示，台灣正處於AI、新工業革命的中心，並稱自己是很棒的「台灣大使」，足見其對台灣的重視。

輝達是在2022年來台設首座亞洲AI研發中心，總投資額新台幣243億元，經濟部補助67億元。

就經濟部了解，輝達已僱用400名員工，研發中心相當順利，超級電腦資源分享給產官學界，協助我廠商進行AI應用開發。

經濟部表示，輝達AI研發中心，主要進行AI晶片研發與GPU圖形處理器，還建立了全台最大的超級電腦「Taipei 1」。