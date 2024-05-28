輝達執行長黃仁勳將見賴總統 主權 AI 掀話題台鏈跟著火

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中蕭君暉／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出將與賴清德總統見面，輝達助力發展台灣主權AI相關議題為一大焦點，並將助攻AI伺服器供應鏈，鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、和碩（4938）、緯穎（6669）等AI伺服器代工鏈有望分食大餅。法人看好，主權AI成為趨勢，將增添供應鏈新成長動能。

根據輝達日前於財報會議上的說明，主權AI是指一國以自有基礎建設、數據、勞動力及商業網路追求AI的能力。業界人士認為，台灣在AI製造、代工與零組件的能量舉世聞名，也有很優秀的資通訊環境與商業環境，若發展主權AI，勢必催動新一波商機。

輝達高度看好主權AI帶來的新機會，並認為主權AI這個幾乎從零開始的新業務，規模將成長至數十億美元。隨著世界各國都在投資主權AI，將讓輝達資料中心營收持續多元化。

台灣AI伺服器代工廠昨（27）日均未評論主權AI議題。不過，和碩董事長童子賢先前指出，AI的運算的能力會影響每一個層面，包含商業、軍事、經濟、工業、教育，會影響基本國力，這是過去30年所沒有的現象，所以我們說算力即國力。AI運算能力強的企業或國家，在未來二、三十年將具有經濟及軍事的明顯優勢。

和碩AI伺服器從今年2月開始少量出貨給北美客戶，目前出貨形式是伺服器組裝與測試（L10）。

針對主權AI的布局，緯穎董事長洪麗甯回應，AI世界會為產業帶來非常多變化，各種機會、各種區域類型，緯穎都在努力嘗試中。

之前部分中東石油國家宣布成立AI資料中心，例如沙烏地阿拉伯預計2030年前將投入130億美元（約新台幣3,900億元）。


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