聯發科旗下達發帶頭插旗機器人

聯發科（2454）全力衝刺衝刺AI應用之際，針對當紅的AI機器人相關市場，可望由轉投資「大金雞」達發（6526）扮演領頭羊。達發應用在機器人的衛星定位已有出貨實績，將帶領亞信等轉投資事業，聯手搶進AI機器人供應鏈，搶攻未來新市場商機。

輝達執行長黃仁勳在今年的輝達GTC大會釋出AI人形機器人的應用之後，點名許多台灣合作廠商未來將會一同與輝達一起攜手跨入商機。外界期待，AI機器人市場崛起後，目前已經切入AI晶片開發供應鏈的聯發科亦有機會打入AI機器人市場，成為營運新動能。

據悉，聯發科目前營運主軸雖然尚未包含機器人，不過，聯發科開發的AI運算晶片後續將有機會被導入機器人市場中。值得注意的是，在聯發科眾多轉投資當中，目前股價高達759元，堪稱聯發科「大金雞」的達發應用在機器人的衛星定位晶片已經開始出貨，為之後聯發科集團進軍人形機器人業務打下好基礎。

聯發科機器人相關能量布局以達發為核心開始擴散。達發為強化自家乙太網路產品線布局，先前也取得亞信股權。此前，亞信開發的乙太網路自動化控制技術（EtherCAT）獲得國際機器手臂大廠導入，未來達發、亞信將可望攜手母公司聯發科一同衝入供應鏈。

除了先前取得的亞信股權之外，達發董事會也決議將參與九暘私募案。九暘具備新世代的工業用乙太網路產品線，未來將有機會藉此擴大取得打進AI伺服器、AI機器人等相關市場的門票。