正崴打造 AI 綠能運算中心 森崴能源扮關鍵角色

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI發展為人類帶來耳目一新的世界，但AI伺服器非常耗能，有「吃電怪獸」之稱，能源管理更顯重要。正崴（2392）集團此次在台打造全亞洲最強AI算力中心，特別由旗下子公司森崴能源（6806）負責算力中心工程營造規劃以及後續電力管理，凸顯森崴這類的能源相關業者扮演AI世代關鍵要角。

此外，優崴超算將負責算力服務與AI應用；其中，正崴與優必達分別持股41%與49%，而森崴能源則持股10%，該公司董事長則由森崴能源總經理胡惠森兼任，顯示森崴能源不僅是投資或承接標案，也是重要操盤營運核心。

森崴能源因具備豐富的太陽能光電案場以及離岸風電案場建置經驗，加上對於電力管理也相當有一套，因此被正崴集團納入本次超級算力中心的計畫內，承接工程營造規劃以及後續電力管理的項目，預料未來動工後，將逐步貢獻業績成長。

AI 正崴

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