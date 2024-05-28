正崴打造 AI 綠能運算中心 華碩獨家供應 AI 伺服器

華碩（2357）去年開始全力衝刺AI伺服器業務，這次攜手正崴（2392）集團打造亞洲最大且算力最快的AI綠能運算服務中心，由華碩獨家供應AI伺服器，讓市場看到華碩集團在相關領域實力，也讓華碩內部士氣大振。

華碩看好，本季AI伺服器業務將較去年同期倍數增長，對該業務第2季及下半年有充分信心，預期仍將繳出較去年同期倍數增長的成績單。此外，輝達（NVIDIA）今年於GTC大會推出的「地表最強AI晶片」 GB200，華碩入列合作夥伴，宣示華碩不會在輝達新世代AI伺服器市場上落後。

華碩董事長施崇棠昨（27）日現身正崴建置運算中心記者會，為自家AI伺服器業務站台，凸顯華碩積極布局AI伺服器市場的決心。施崇棠指出，台灣AI革命基地「優崴超級運算」，不僅是台灣在AI與先進運算領域的重要突破，也將為台灣產業競爭力挹注全新動能。

施崇棠透露，華碩多年前就積極布局AI技術的研發創新，針對不同的產業應用，推出多元化的解決方案，從硬體到軟體一應俱全。

施崇棠強調，華碩未來也將持續與各產業密切合作，加速AI應用的普及化，並且透過不斷精進的AI技術，協助各行各業實現數位轉型，打造台灣成為真正的AI之島。