正崴打造 AI 綠能運算中心 較輝達Taipei-1算力翻倍稱霸亞洲

正崴（2392）集團昨（27）日宣布將斥資20億元在土城打造亞洲算力最大的人工智慧（AI）綠能運算中心，預計第4季建置完成，採用128台伺服器、1,024張GPU（H100）設計，較輝達在台灣設置Taipei-1的算力翻倍。

正崴集團董事長郭台強表示，將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣算力稱霸亞洲。

正崴昨天舉行兩場簽約儀式，首先是向華碩（2357）採購GPU設備，建置超級運算中心。同時，攜手日本優必達及森崴能源，三方共同成立「優崴超級運算公司」負責算力服務及AI應用，全面提升台灣運算的全球競爭力。

正崴集團綠能AI運算中心概況

郭台強表示，將打造台灣成為AI的革命運算基地，期盼成為亞洲最大且算力最快的AI綠能運算服務中心，第一期投入20億元在土城民權廠建立資料中心，預定第4季完成，建置完成後，將是國內規模最大的AI運算中心，並積極爭取最新GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一。

華碩董事長施崇棠說，華碩會用最快速度，提供最頂尖的設備和技術團隊支援。除了此次合作的H100伺服器，下一步，輝達準備於年底出貨的GB200，華碩也會盡可能以最快速度提供。

新成立的優崴超級運算公司，正崴、優必達與森崴能源，三家公司持股比重分別為41%、10%和49%，正崴集團合計掌握51%的過半股權，未來將由優崴負責AI運算中心的行銷與營運。

郭台強指出，AI運算中心非常耗電，最重要就是穩定的電力來源。未來森崴能源將扮演三大角色，包括確保電力供應穩定、滿足客戶綠電需求、提供各種節能解決方案。

優必達將負責AI運算中心營運，該公司執行長郭榮昌表示，優崴超級運算中心的商業模式有兩種，一是像公有雲，提供單純的算力出租。第二，也可以像OpenAI，提供訂閱制的雲端服務或是大語言模型。

郭榮昌強調，包括金融與醫療產業都要上雲，而且要求的是本地雲，這些重要資料不可能放在國外的資料中心，一定要放在台灣，而且媒體、娛樂與製造業都有龐大需求。另外，目前AI的應用只是提供軟體服務，未來會落地在機器人，才會看到AI的硬體，並落實在工廠、安防與教育等，應用層面將愈來愈廣。

郭台強說，土城民權廠是第一期的AI運算中心，接下來將視市場需求，規劃在新竹、台中與台南等地，興建資料中心，擴張更多AI算力。



延伸閱讀

正崴打造 AI 綠能運算中心 華碩獨家供應 AI 伺服器

正崴打造 AI 綠能運算中心 森崴能源扮關鍵角色