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TikTok若落地美國 黃彥男：可減少假訊息

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

TikTok假訊息問題叢生，加上美國政府要求TikTok必須要在九個月內與中國大陸母公司字節跳動分拆，國內關注數發部未來如何管理字節跳動；數發部長黃彥男昨說，若TikTok未來在美國落地，那麼台灣TikTok可以連到美國，而不會連到大陸，可減少假訊息叢生的問題。

民進黨立委李坤城、陳冠廷昨在立法院交通委員會質詢時，關切黃彥男怎麼看待TikTok、如何管理。黃彥男說，美國政府已經要求TikTok要在九個月內與母公司斷開連結，如果後續TikTok在美國落地，台灣在網域設定可以連到美國版TikTok，不會連到中國去，至少可以減少一些假訊息問題。

立委質疑，TikTok尚未在美國落地期間，若出現假訊息，數發部如何處置？黃彥男表示，「打詐通報查詢網」上線後，若在TikTok看到錯誤訊息，不管是對兒少影響、健康訊息影響等，數發部會迅速傳給各部會進行判斷，若為假訊息，就會要求平台下架內容。

數發部今年多次與TikTok接觸，TikTok也了解若打詐專法通過，大型平台就有義務在台灣設定法律代理人，如果不設代理人、不配合法令，最嚴重政府將祭出限速或者限制接取等方式。此外，打詐專法規定，平台有各種不同義務，會按照義務有輕、重不同罰則，若違反規定，最重處兩千五百萬元罰鍰。

TikTok 假訊息 美國

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