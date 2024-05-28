數發部要求投資廣告實名制 臉書：改系統要8個月

台灣網路廣告詐騙問題嚴重，雖然數位平台Meta（臉書母公司）、Google、LINE都強調有在配合政府打詐，但投資廣告詐騙沒完沒了引發民怨。數發部次長林宜敬昨說，已於上周五找數位平台喝咖啡，要求平台配合導入電子簽章、落實廣告刊登實名制，Meta表達改系統約需八個月的時間，林宜敬已要求儘速辦理。

公眾人物肖像經常遭到詐騙集團冒用，詐騙最為嚴重的類目當數「網路投資」領域，詐騙集團最喜歡拿財經名人，包括謝金河、前外資分析師楊應超、理財達人阿格力等人的肖像成立群組，更冒用這些人的名義，在群組裡詐騙民眾，騙取民眾可透過投資賺大錢。

民進黨立委何欣純昨在立法院交委會質詢時指出，電子簽章法已經通過，要求數發部從源頭開始管理，要求網路平台刊登廣告時，必須落實實名制。

林宜敬指出，上周五已與數位平台會談，有的數位平台表示，要按照母國法律落實實名制，有的平台說改系統要八個月；但他已然告知平台，在台灣要遵守台灣法律，就像台灣各種網路公司到美國、日本經營，也必須遵守當地法律規範是一樣的。

此外，臉書、Google之前會針對政治類廣告進行實名認證，只是此制度尚未擴及商業廣告；林宜敬要求平台將政治廣告實名制機制擴大，實施在投資廣告，也盼打詐專法儘速通過，針對不積極打詐的平台，祭出罰鍰。