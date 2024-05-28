數發部推打詐網 立委促整合165

數位發展部長黃彥男昨天首度赴立法院業務報告，他表示，數發部將在三個月內推出「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢、通報可疑的網路詐騙訊息，縮短打詐時間；此外，若數位平台業者不積極面對網路投資廣告詐騙問題，日後將經常邀請業者來辦公室喝咖啡，督促業者努力改善。

黃彥男昨第一次赴立法院交通委員會備詢，朝野立委大多聚焦打詐議題。黃坦言一開始有點緊張，但立委詢問的都是專業問題，他能回應，以首次詢答經驗而言，還算愉快。

黃彥男也說，他決定擔任數發部長後，過去一個月每天都非常忙碌，而他一上任就端出數發部政策新三箭，聚焦打詐、數位韌性、數位經濟三面向，主要是因為這三支箭都是民眾最關切的問題，「打詐本來就不容易，要想出好的方法，部裡很多同仁已經有成果，會建構在這個基礎上再精進」。

對於數發部將推出「打詐通報查詢網」，國民黨立委黃健豪質詢時提問，內政部警政署已有一六五全民防騙網功能，數發部再推出打詐通報查詢網，恐有疊床架屋問題，「一六五已經推一段時間，民眾一定是先上一六五」，他認為，不管是查詢也好、通報也好，一六五和打詐通報查詢網應該要整合成單一網站。

黃彥男則回應，「一六五電話報案是人工處理，會有時效性問題。但未來會利用ＡＩ（人工智慧）技術建置專門網站，來辨識詐騙行為、判斷訊息真偽，讓民眾隨時能查詢詐騙訊息。」至於能否和既有的一六五整合，他則說，「可以彙整、討論」。

此外，詐騙集團得手詐騙金額之後，往往會透過虛擬貨幣、或者是其他金流管道，快速將錢匯出，使得許多民眾遭詐騙後，錢都無法追回。民眾黨立委黃珊珊指出，法院、檢察官、銀行、虛擬資產業者之間的通報機制都是斷開的，和一六五還得要靠傳真聯絡。

黃珊珊說，對於金管會、法務部來說，要建置一個溝通平台很困難，但數發部有能力來建置相關平台，希望數發部為虛擬資產業者、銀行以及相關單位建立通報平台，讓各單位通報更即時，這樣才能更快攔下民眾被詐騙的錢，降低詐騙帶來的傷害。