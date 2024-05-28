矽統董事長洪嘉聰展現決心 擦亮老招牌

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽統（2363）董事長洪嘉聰昨（27）日首度現身和股東分享為何要成為「歷來第一位兼任矽統董座的聯電董事長」的原因，並宣示他為了矽統「拚了」的決心。

洪嘉聰坦言，去年矽統改組，他誠惶誠恐，但聯電是矽統最大股東，「如果沒有下來承擔，實在也不行」。而他思考的是，如何讓矽統聚焦發展，重新再站起來。

矽統是台灣老牌IC設計廠，但近11年來年營收都未超過5億元，今年前四月合併營收5,079.9萬元，年增13.1％；今年首季每股淨損0.1元。洪嘉聰坦言，矽統20多年來沒賺什麼錢，獲利主要是靠持有聯電股權的股利收入。而且國內半導體業蓬勃發展，矽統面臨人才流失、競爭力不足的問題。

洪嘉聰說，去年矽統更換董座後，也不知道股票價格會漲這麼多，有人向相關單位抱怨有炒股疑慮，但這真是冤枉。他只想要公司事業經營好，而這需要時間。

洪嘉聰不諱言，矽統的經營不是半年、一年或兩年可以改變，產品需要重新開發。但他認為，今年本業方面不會差距太多，有可能成長，但不會是大幅成長。至於併購山東聯暻案，目前還在審核，希望年底前能完成。

昨天股東會不少股東關注公司營運，洪嘉聰耐心向股東解釋，甚至在會後留下來，與台下股東繼續討論。

矽統 聯電 股東會

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