矽統改造！董座洪嘉聰三箭齊發 首度揭露 ASIC 轉型

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
矽統董事長洪嘉聰。聯合報系資料照
矽統董事長洪嘉聰。聯合報系資料照

聯電董事長洪嘉聰兼任轉投資IC設計矽統（2363）董座之後，昨（27）日第一次以矽統董座身分主持矽統股東會，洪嘉聰提出矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性；同時首度揭露矽統切入特殊應用IC（ASIC）設計服務相關布局，強調收購大陸山東聯暻半導體切入ASIC業務，將與矽統有互補性。

業界評估，矽統完成收購山東聯暻半導體後，助攻矽統ASIC設計服務業績比重將大增。

洪嘉聰去年8月兼任矽統董座，是聯電集團2003年1月接手矽統經營權後，第一位兼任矽統董座的聯電董事長，當時市場傳出，洪嘉聰督軍會有一番新氣象，惟矽統之後對新布局均隻字未提，甚至在法說會駁斥「新業務說」。

矽統股東會重點
矽統股東會重點

矽統今年4月公告，透過大陸孫公司取得大陸ASIC業者聯暻半導體（山東）100％股權，更受市場關注。洪嘉聰昨天現身矽統股東會說明矽統轉型，尤其是ASIC相關事業。

洪嘉聰透露，聯暻是位於濟南的IC設計服務公司，與智原業務類似，但沒有那麼高階，經過這些年耕耘，在大陸市場已有知名度。聯暻去年營收約新台幣13億元，賺2億多元，是一家好公司，沒有負債，今年首季業績約增長一成，獲利約6,000萬元。

洪嘉聰表示，聯暻是IC設計服務公司，矽統是IC產品設計公司，兩者有所互補。希望矽統未來在本業聚焦後，能找可互補者合作。

洪嘉聰透露，內部有團隊評估何者可合作互補，但目前很多還在初步階段，也怕講出來見光死，但這絕對是今年的重點。

洪嘉聰並提出矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性。雖然改造並非一蹴可幾，但外界評估，洪嘉聰親自督軍矽統，該公司未來在集團艦隊的角色將更吃重，未來若順利完成併購聯暻，其ASIC設計服務的業績比重將大增。

洪嘉聰坦言，矽統股本太大，必須進行減資，第二是原有產品線要更聚焦。公司體質無法馬上變好，因為產品需要開發時間，但在聚焦後，核心有競爭力的部分必須補上。

第三是希望找到與矽統產品有互補性、增加營收、提高競爭力的部分。


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