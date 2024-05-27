廣告狂賣！巴黎奧運「吸睛」也「吸金」 還有客戶排候補

2024巴黎奧運倒數60天，中華電信（2412）攜手合作夥伴愛爾達（8487）拿下獨家轉播權，打造「4K」、「AR擴增實境」、「超慢速視角」等創新科技，不僅吸睛也「吸金」，中華電信及愛爾達奧運轉播廣告狂賣，廣告秒數銷售幾乎全滿，還有客戶排候補。

中華電信今日舉行「2024巴黎奧運看中華」記者會，廣告代理商幾乎全部到齊，關鍵就在於近年國際重大體育賽事及國內、外例行體育賽事轉播越來越熱門，不僅收視人次及收視率頻創新高，也推升中華電信及合作夥伴愛爾達廣告收入。

中華電信指出，巴黎奧運一定會帶動觀看人次創新高，帶動流量，也會推升廣告的收入，預期今年巴黎奧運廣告收入可望超越東京奧運。

中華電信董事長郭水義指出，今年更要透過「廣告」來實現數位平權，提供用戶收視廣告，即可免費收看部分奧運轉播，讓更多人可以收視奧運等重要運動賽事轉播。

郭水義認為，中華電信持續嘗試多元商業模式，從顧客觀點，收看廣告免費收看，是一個好的收看模式，從營運商來看，也是一個有效的營運商業模式，也可以持續地提供精彩節目。

中華電信指出個家分公司總經理胡學海指出，未來Hami Video也將走向部分透過收看廣告，讓用戶免費收看的商業模式，初期先以運動頻道為主，透過這樣的頻道經營，打造多元觀看、收視方式。

愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達在運動轉播已經打出名號，預期今年因為常態性賽事等頻道帶來的廣告收入可望成長二成，更看好巴黎奧運廣告收入可望更勝東京奧運。

據了解，中華電信及愛爾達奧運轉播廣告銷售表現亮眼，幾乎已經銷售一空，甚至有客戶已經開始排隊候補。