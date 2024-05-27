發揮集團總指揮優勢 致伸董事會推舉潘永中任新董事長
致伸科技（4915）召開董事會，因應多感合一（X-in-one Sensory Fusion）的技術快速發展，為整合集團資源之綜效，發揮集團總指揮之優勢，董事會推舉潘永中為新任董事長，潘永太續任副董事長。
潘永中現為迪芬尼聲學科技（股）公司董事長，在致伸集團服務逾35年（致伸25年、迪芬尼10年），曾任致伸科技事業部總經理多年，並於過去多年間擔任致伸董事。
隨著邊緣運算及生成式AI應用的興起，未來集團將更借重觸覺、聽覺以及視覺等三感合一（X-in-1 Sensory Fusion technology），甚至是多感合一之技術及客戶／業務機會，深化AI時代下之客戶需求場景及應用技術，掌握邊緣運算和AI的商機，為股東創造更大價值。
此外，致伸將設立AI技術創新研發中心，由潘永太副親自帶領，整合集團研發資源，深耕下一世代技術開發，發展三個層次的技術，包括零組件、AI感測融合模組及系統整合，未來進一步將商品AI化與AI商品化。
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