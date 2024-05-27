緯穎通吃三巨頭大單！攜全款「AI機櫃」 電腦展一次展出

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，不僅成功搶下輝達（NVIDIA）晶片基板的製造大單，同時更獨供超微（AMD）、英特爾（Intel）模組、基板訂單，通吃三巨頭滿滿商機，而公司27日宣布，將參加今年度的台北國際電腦展，實體展出一系列搭載輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與英特爾（Intel）加速器的AI伺服器機櫃，也將展出旗下單相/兩相的「直接式(Direct-to-chip)與浸沒式(immersion) 」兩種液冷解決方案。

據悉，緯穎作為NVIDIA緊密的合作夥伴，緯穎主要目標在滿足生成式AI時代對大規模運算能力和先進冷卻解決方案不斷增長的需求。且公司不僅是較早卡位NVIDIA的業者，並且更是首批搭載GB200 NVL72的公司之一。對此，洪麗甯也邀請大家於6月4日親自到南港展覽館參觀旗下電腦展的展位，她強調，這波AI旋風真的很龐大，公司看好液冷時代的到來，未來會繼續投入。

對此，緯穎指出，我們相信每台強大伺服器和解決方案的核心在於其高效的散熱能力。我們的旅程始於重新定義熱能技術的願景，並且多年來我們不斷追求創新，整合AI以達到前所未有的性能和可靠性。歡迎一同來觀展，見證緯穎的演變、親身體驗革命性的技術，這些技術徹底改變了資料中心的運作方式，從由AI算法增強的先進液體冷卻系統到智慧熱管理軟體，實時最佳化性能。