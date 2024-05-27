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其陽Computex展示AI伺服器 秀雙相浸沒式液冷相關方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
其陽科技推出高效永續智慧邊緣方案助益網安創新發展。其陽／提供
其陽科技推出高效永續智慧邊緣方案助益網安創新發展。其陽／提供

佳世達（2352）集團旗下網安廠其陽（3564）27日宣布將以「人工智慧驅動網路安全」為主軸，其陽科技將於Computex展示頂尖AI產品系列以及集團全方位關鍵技術，涵蓋AI與高效能運算（HPC）伺服器、永續雙相浸沒式液冷解決方案、通用伺服器、網通系統等，為智慧資安網通以及人工智慧物聯網，提供可靠高效的智慧邊緣硬體解決方案。

其陽表示，物聯網的普及帶動數據量急速增長和網路環境的複雜化，網路安全面臨著新的挑戰。為了應對不斷推陳出新的網路攻擊威脅，企業迫切需要更智能、更高效的資安解決方案。

其陽科技結合多年在資安和邊緣運算的經驗，以最新的Intel/AMD處理器打造智慧伺服器，協助企業建置智慧網通解決方案，滿足客戶高運算、高速海量傳輸與高強度智慧工作負載等需求。在滿足效能的同時提升高能源效率，實現永續發展。

其陽科技也將在2024 Computex_BenQ講座「人工智慧強化網路安全」主題演講中，說明現今網路安全的趨勢以及資訊安全環境中AI技術的重要性。其陽科技以高算力智慧邊緣硬體解決方案，引領智慧網安的創新發展。

其陽與母公司工業電腦大廠友通（2397）今日早盤股價雙雙攻上漲停，友通持續鎖住漲停板，終場收在74.9元，上漲6.8元，至於其陽則開高走低，尾盤打開漲停，股價甚至一度翻黑，終場收在97.6元，上漲1.7元、漲幅1.77%。

Computex 人工智慧 友通 網通

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