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正崴打造全台最大AI綠能運算中心 華碩供應GPU

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
正崴集團董事長郭台強（左）與華碩集團董事長施崇棠（右）共同簽署GPU設備採購合約。圖／華碩提供
正崴集團董事長郭台強（左）與華碩集團董事長施崇棠（右）共同簽署GPU設備採購合約。圖／華碩提供

為深化「台灣AI革命中心」的重要地位，正崴（2392）集團攜手日本優必達（Ubitus），帶領旗下森崴能源（6806）打造台灣AI革命運算基地。27日舉行兩場重要簽約儀式，除了向華碩（2357）集團採購GPU設備，建置超級運算中心，另與日本優必達公司簽訂全球戰略夥伴，共同成立「優崴超級運算公司」負責算力服務及AI應用，以全面強化提升台灣運算的全球競爭力。

在經濟部產發署、國科會、資策會等相關部會首長見證，以及全球科技巨擘輝達（NVIDIA）、英特爾（INTEL）、美超微（Supermicro）、鎧俠（KIOXIA）及華碩集團、優必達、AI大聯盟、正崴集團、森崴能源、富威電力、欣鑫天然氣及優崴超算等貴賓共襄盛舉下，正崴集團董事長郭台強宣示，將打造台灣成為A I的革命運算基地，期盼日後成為亞洲最大且算力最快的AI綠能運算服務中心，協助台灣產、學運算全面升級。

郭台強致詞表示，目前正崴已投入初步的建廠規劃，第一期預定將在今年第四季即可完成H100-128台AI伺服器建置1024張顯卡，建置完成後，將是目前國內規模最大的AI運算中心，並且將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣的算力成為亞洲第一。

華碩董事長施崇棠致詞指出，今天很高興在此代表華碩，與各位一同見證台灣AI產業的新亮點！恭喜正崴集團，以及日本優必達雙強聯手，成功打造台灣AI革命基地「優崴超級運算」，這不僅是台灣在AI與先進運算領域的重要突破，也將為台灣產業競爭力挹注全新動能。

施崇棠表示，華碩也非常榮幸，能夠作為此次合作的唯一硬體供應商，我們將全力以赴，提供最頂尖的設備與專業的技術團隊，成為優崴超算最穩固堅強的後盾，協助更多的AI產品及服務落地實證，讓台灣站在這波AI浪潮的關鍵地位。

施崇棠說，華碩在許多年前就積極佈局AI技術的研發創新，針對不同的產業應用，推出多元化的解決方案，從硬體到軟體一應俱全。例如像是具備卓越算力與穩定性的AI伺服器，還有方便快速部署和優化AI應用的整合性開發平台，在全球市場上都獲得許多客戶的肯定。

施崇棠表示，未來，我們也將持續與各產業密切合作，加速AI應用的普及化，並且透過不斷精進的AI技術，協助各行各業實現數位轉型，打造台灣成為真正的AI之島！

AI NVIDIA 施崇棠 正崴 華碩

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