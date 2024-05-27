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大股東盛讚 交通部：中華電信是電信界台積電

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／本報系資料照片
中華電信。圖／本報系資料照片

交通部政務次長伍勝園27日出席中華電信舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，盛讚中華電信肩負國家、社會責任，不僅是建設網路，強化網路韌性，建構高、中、低軌道衛星，更為數位平權，縮短數位落差，不計虧本的付出，堪稱電信界的「台積電」。

全球矚目的2024巴黎奧運倒數60天！中華電信今日舉辦「2024巴黎奧運看中華」，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為呈現高規格奧運轉播服務，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽、交通部政務次長伍勝園、教育部政務次長張廖萬堅出席記者會。

交通部是中華電信最大股東，伍勝園致詞時指出，中華電信背負一些責任，而且是虧本的責任，包含積極建設網路，負起網路韌性的責任，同時掌握資通訊的軟、硬實力，更將建立全台第一個低軌道衛星，整合高軌道、中軌道、低軌道網路，所以中華電信可說是電信界「台積電」。

伍勝園指出，剛剛提到中華電信虧本的責任，除了網路韌性以外，還有數位平權，大家都知道「偏鄉的生意並不好做」，但中華電信肩負國家的使命，長期投入偏遠地區網路建設，包含對於區域民眾平權，縮短偏鄉數位落差。

此次，中華電信轉播奧運也兼顧偏鄉，中華電信指出，長期致力於推動數位平權，MOD、Hami Video今年以獨家新科技轉播巴黎奧運，為普及全台民眾的收視服務，將深入偏鄉與在地居民共賞精彩國際賽事，提供國人同享精采國際賽事及凝聚對運動賽事的熱情。

中華電信 奧運

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