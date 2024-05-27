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三星推新品 AI 應用於桌上型顯示器

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
三星電子。(美聯社)
三星電子。(美聯社)

三星電子27日宣布推出2024年奧德賽Odyssey　OLED、智慧聯網顯示器Smart Monitor和創作者系列ViewFinity全新陣容。看好AI正迅速改變現代人的生活方式，三星亦將AI應用於桌上型顯示器，透過AI影像升頻、AI智慧抗噪，讓視覺、聽覺全面提升，開啟桌上AI潮生活。其中，廣受消費者喜愛的奧德賽Odyssey系列，首次在台推出OLED平面機型Odyssey OLED G8，搭載NQ8 AI第三代高效處理器，更擁有全新抗眩光真霧面技術，為追求極致畫質的電競玩家提供全新選擇；智慧聯網顯示器Smart Monitor M8亦支援AI應用，全面提升娛樂體驗，滿足追求多功能螢幕的消費者需求。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林俊元表示：「三星不斷追求卓越、推陳出新。其中，奧德賽Odyssey系列連續五年榮獲全球電競顯示器銷售冠軍，受全世界遊戲玩家青睞。2023年，更以34.7%銷售額、28.3%銷售量領先全球OLED顯示器市場。今年，三星結合潮流趨勢，藉由奧德賽Odyssey OLED G8的推出，將AI應用於桌上型顯示器，為業界樹立新標竿。在競爭激烈的市場裡，唯有卓越的創新與產品品質，才能成就領先地位。未來，三星也將秉持一貫『創新』的理念，持續為消費者帶來更驚豔的使用體驗。」

AI 三星電子 顯示器

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