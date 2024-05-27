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矽統：收購聯暻可望貢獻營收獲利 未來產品重新聚焦

中央社／ 新竹27日電
矽統召開股東會，董座洪嘉聰(圖左二)發言。照片/讀者提供
矽統召開股東會，董座洪嘉聰(圖左二)發言。照片/讀者提供

矽統今天召開股東常會，董事長洪嘉聰表示，收購聯暻可望貢獻矽統營收與獲利。矽統未來產品線將重新聚焦，並補強競爭力。

洪嘉聰指出，聯暻是位於中國的設計服務公司，去年營收新台幣13億元，獲利逾2億元，今年第1季獲利約6000萬元。

他說，聯暻難以在中國延攬設計人才，併入矽統有好處；至於矽統，去年營收僅約1.87億元，收購聯暻將有助於矽統營收及獲利表現。

展望未來，矽統產品線將重新聚焦，去年推出多項觸控新產品，並針對語音辨識，推出微機電麥克風。未來不排除進一步收購，以有互補性為主，補強競爭力。

矽統股東常會通過去年度盈餘每股配發0.3元現金股利，並決議現金減資26.23億元，減資比率35%，以提升股東權益報酬率。

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